Le pagelle del Genoa - Certezza Piatek ma la difesa è un disastro

Lazio-Genoa 4-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marchetti 6 - Sognava un ritorno diverso all'Olimpico, non ha grosse colpe sui gol subiti.

Zukanovic 5 - Pronti via, e si perde Caicedo sulla sponda di testa di Milinkovic-Savic. Una disattenzione che costa un match subito in salita al Genoa

Spolli 5,5 - Paga per tutti il pessimo inizio di partita della squadra ligure. Ballardini lo cambia dopo il gol del 2-0, forse perché già ammonito. (Dal 27' Kouame 6,5 - Sveglia la squadra nel finale di primo tempo, fa un lavoro prezioso e fornisce l'assist a Piatek a inizio ripresa).

Biraschi 5,5 - Il più positivo di una retroguardia spesso disattenta. Dopo i 5 gol di Sassuolo, le 4 reti subite oggi sono la prova che il Genoa dovrà lavorare molto sugli automatismi difensivi.

Gunter 5 - Troppo bloccato, ha voglia di mettersi in mostra ma spesso non riesce a contenere la foga. Un esordio dal 1' tutt'altro che indimenticabile.

Romulo 5,5 - Grande capacità di corsa, alcune buone chiusure ma anche diversi errori in fase di appoggio. (Dal 57' Lazovic 5,5 - Prova a creare problemi alla difesa con le sue accelerazioni ma non riesce a dare la scossa)

Bessa 5 - Ballardini gli consegna le chiavi del centrocampo ma perde una palla sanguinosa che Immobile trasforma nel raddoppio.

Hiljemark 5,5 - Per gran parte del primo tempo è il migliore del centrocampo genoano. Gli strappi dello svedese fanno spesso male alla Lazio, poi scompare nella ripresa.

Criscito 5,5 - Manca di precisione, spesso imposta con sufficienza. Dalle sue parti Marusic spinge molto ed è un pericolo costante.

Medeiros 5,5 - Qualche buona giocata, dimostra grande tecnica ma è poco continuo e spesso si assenta ingiustificatamente. (Dal 62' Sandro 6 - Un ritorno in campo importante per Ballardini. L'ex Tottenham e Benevento fa sentire subito la sua presenza in mezzo al campo)

Piatek 6,5 - Inzaghi ha preparato la gabbia per il pericolo pubblico numero uno, marcato quasi a uomo da Acerbi. Ma il polacco riesce comunque a trovare la via delle rete: sono cinque in quattro partite, nove in cinque se consideriamo anche la Coppa Italia. Numeri da Lewandowski.