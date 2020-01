Le pagelle del Genoa - Criscito: errore che pesa. Bene Favilli e la difesa

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca 2020

Perin 6,5: Dimostra di essere ancora quel bel portiere che aveva stregato la Vecchia Signora. Interventi di routine ma anche qualche parata complicata e una sicurezza che non fa rimpiangere Radu.

Biraschi 6,5: Si trova a dover fronteggiare Castrovilli e Chiesa e nel corso del primo tempo, seppur con un po' d'affanno, riesce a tenerli a bada. Nella ripresa va vicino al gol con un grande colpo di testa su corner.

Romero 6,5: Prende a sportellate Cutrone vincendo diversi scontri fisici. Nella ripresa si ritrova a contrastare Vlahovic ma il copione non cambia.

Criscito 5: Sbaglia uno dei rigori più "pesanti" della sua carriera: il primo errore di una storia che recitava 13 gol su 13 penalty battuti. Un fallimento che condiziona la gara del Grifone. Due punti persi anche a causa del suo tiro centrale.

Ghiglione 6: Alterna momenti buoni a qualche amnesia. Con la palla tra i piedi è meno sicuro che nella prima parte di stagione ma è comunque un terzino destro di buon rendimento. Merce rara di questi tempi.

Behrami 6: Il pubblico lo becca ma lui fa il suo. Qualche pedata data al momento giusto e tanta grinta in mezzo al campo. Fa comodo a Nicola e infatti gioca quasi tutta la gara. (Dall'90' Jagiello S.V.).

Schone 6: Ennesima partita in cui convince a sprazzi. Certo non è un metronomo all'olandese, ma alla fine della fiera, il suo seino lo porta a casa.

Sturaro 6: Nervoso ma comunque presente nella pancia del gioco genoano. Da lui ci si aspetta qualcosa in più, anche sotto porta, ma è comunque utile per provare a centrare una difficile salvezza.

Barreca 6: Crea più problemi alla retroguardia viola rispetto al suo omologo sull'altra fascia, ma difficilmente riesce a essere incisivo nella zona che conta.

Pandev 6: Il macedone come sempre ci mette orgoglio ed esperienza ma questa volta non riesce a trovare la zampata vincente. Partita comunque sufficiente. (Dal 61' Sanabria 6: Dà sicuramente un po' di brillantezza all'attacco genoano. Maxi Olivera gli nega all'ultimo un'occasione con i baffi).

Favilli 6,5: Regge l'attacco con grande caparbietà e soprattutto sfruttando il proprio fisico. Manda nei pazzi Pezzella costretto anche ad atterrarlo in area. Partita positiva. (Dal 69' Pinamonti 5,5: Non è freddo quando si trova a tu per tu con Dragowski: gli spara addosso e fallisce l'occasione che avrebbe regalato i tre punti al Genoa).