Le pagelle del Genoa - Criscito in difficoltà, Lapadula almeno ci prova

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Udinese-Genoa 2-0 (4' Okaka, 62' Mandragora)

Radu 6 - Non ha grosse colpe, bravo in uscita bassa su Lasagna nel finale.

Pereira 5,5 - Qualche difficoltà quando De Paul si accentra, negli ultimi minuti si fa finalmente vedere in avanti.

Romero 5 - Perde il duello fisico con Okaka e va in difficoltà anche su Lasagna. Lontano dai suoi numeri.

Zukanovic 5,5 - Un po' meglio del compagno, non abbastanza per raggiungere la sufficienza.

Criscito 4,5 - Sverniciato da Pusssetto, che sembra davvero avere due o tre marce in più.

Lerager 5 - Mai nel vivo dell'azione, sia in fascia che al centro.

Rolon 5 - Sopraffatto a livello fisico dal centrocampo avversario, soffre in entrambe le fasi di gioco. Resta negli spogliatoi all'intervallo. (Dal 46' Pandev 5,5 - Alza la qualità, ma si vede davvero troppo poco).

Radovanovic 6 - Tenta la fucilata, ma il colpo gli resta in canna. In più occasioni prova la botta dalla grande distanza, che è nelle sue corde. Tanta potenza, poca precisione. Comunque uno dei pochi a galleggiare dal lato buono della mediocrità.

Lazovic 5 - Doccia anticipata anche per lui al 45'. Primo tempo senza troppi spunti. (Dal 46' Bessa 5,5 - Come Pandev. Ha nei piedi giocate che altri non hanno, ma non le esprime).

Sturaro 5 - Il bianconero stavolta non gli porta bene. Male nel primo tempo alle spalle di Kouamé, meglio nella ripresa quando Prandelli lo riporta nel suo ruolo. Ma comunque non fa la differenza. (Dal 70' Lapadula 6,5 - Entra e almeno una novità la regala: tira in porta, roba rara nel Genoa visto oggi. Scuote i suoi e sfiora anche la rete).

Kouamé 5 - Da centravanti unico non riesce a far male. In appoggio qualcosa di più, ma ha ancora bisogno di un punto di riferimento lì davanti.