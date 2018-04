Le pagelle del Genoa - Decide Bessa, delude Galabinov

Risultato finale: Genoa-Crotone 1-0.

Perin 6 - Non subisce moltissimi tiri verso la porta, si limita ad intervenire sui palloni alti. In alcune situazioni è un po’ impreciso.

Rossettini 6.5 - Di testa non si fa mai sorprendere, è molto attento anche sulle verticalizzazioni. Gioca con la giusta concentrazione.

Spolli 6.5 - Stringe i denti nonostante il problema fisico, gestisce con la solita personalità tutta la linea difensiva.

Zukanović 6.5 - Insieme al compagno di reparto hanno costruito lo zoccolo duro della difesa rossoblù. Anche oggi la solita prestazione di livello.

Lazovic 6 - Buona partita, quando trova spazio prova sempre ad accelerare sulla corsia destra. Bene anche in fase di non possesso. (Dal 63' Pereira 6 - Entra bene in campo, aiuta in entrambe le fasi).

Bessa 7 - Quando si inserisce diventa decisivo. E il gol arriva proprio da un movimento in profondità. Moto perpetuo, non si ferma mai. (Dal 65' Cofie 6 - Un paio di buone occasioni, ma anche tantissimi palloni recuperati).

Bertolacci 6.5 - Gioca semplice e non forza mai. Alza l’asticella della qualità, da playmaker continua a far vedere le sue doti.

Hiljemark 6 - Si muove molto bene, riesce ad occupare più zone. Si vede meno inserimento, meglio nella fase difensiva.

Laxalt 5.5 - Manca un pochino, soprattutto nell’uno contro uno. Bene in difesa, ma la prova resta insufficiente.

Medeiros 7 - Uno dei migliori in campo, soprattutto nel primo tempo. Sbaglia pochissimo, tra le linee è imprendibile. Manca soltanto nelle conclusioni. (Dal 79' Pandev 6 - Fa salire la squadra, serve anche un buon pallone a Bertolacci).

Galabinov 5 - Si sbatte molto, soprattutto in difesa. Ma gli errori negli ultimi venti metri sono davvero troppi, non riesce mai a trovare le misure corrette.