Le pagelle del Genoa - Difesa attenta. Lapadula bravo e fortunato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

SPAL-Genoa 1-1 (37' Felipe, 56' Lapadula)

Radu 6 - Nel primo tempo si rende protagonista di un paio di buone parate, mentre sul gol di Felipe può davvero poco. Rischia nella ripresa con un'uscita avventata che per poco Kurtic non sfrutta a suo favore.

Gunter 6,5 - Nel primo tempo è il migliore del Genoa. Chiusure puntuali e precise e un lancio al bacio per Kouame, il cui tiro finisce però sulla traversa. Esce a inizio ripresa nell'ottica del cambio modulo voluto da Prandelli. (dal 46' Lapadula 7 - Entra con voglia e riesce a regalare al Genoa un punto fondamentale in ottica salvezza. Sul gol è fortunato, ma ha il merito di trovarsi al posto giusto nel momento giusto).

Romero 6 - Nel primo tempo una grande chiusura su Floccari e un errore, abbastanza grave, sulla rete di Felipe quando si fa anticipare sullo stacco dal centrale spallino. Nella ripresa gestisce senza affanni.

Zukanovic 6 - Dalla sua parte Lazzari non è certamente un cliente facile. Il bosniaco però se la cava abbastanza bene sia da terzo nel 3-5-2 che da centrale nel 4-4-2.

Lazovic 6 - Un paio di ottime sgommate sulla destra che mettono in difficoltà la SPAL, ma anche due-tre piccoli errori in fase di appoggio.

Lerager 6 - Buona qualità nel folto centrocampo del Genoa. Si fa vedere anche in zona gol con un paio di conclusioni interessanti controllate da Viviano.

Radovanovic 5,5 - Presenza e fisico in mezzo al campo, ma non sempre la qualità nei piedi è quella che servirebbe per far ripartire l'azione rossoblù.

Mazzitelli 5,5 - Un erroraccio a metà del primo tempo rischia di compromettere il risultato, fortuna per lui che Romero riesce a fermare Floccari. Sfortunato, è costretto ad uscire per un problema muscolare. (dal 41' Rolon 6 - Fa tanto lavoro oscuro. Ha il merito di regalare al suo Genoa maggiore equilibrio, soprattutto nella ripresa).

Criscito 6 - Nel primo tempo chiude spesso e bene sugli affondi di Lazzari, cercando anche le verticalizzazioni per Koaume. Leggermente più in difficoltà nella ripresa.

Pandev 5,5 - Tocca tantissimi palloni, ma al termine della sua partita si ricordano pochi spunti degni di nota. Prandelli lo richiama a metà ripresa per riequilibrare l'assetto della squadra. (dal 68' Biraschi 6 - Col suo ingresso Prandelli cerca maggiore copertura in difesa. Compito svolto senza troppi affanni).

Kouamé 6 - A inizio partita è pimpante e pericoloso in almeno 2 occasioni, in una delle quali colpisce la traversa della porta difesa da Viviano. Cala alla distanza e nella ripresa si vede poco.