Le pagelle del Genoa - Difesa da rivedere, ok Piatek e Pandev

“Non sono d’accordo con la Serie B a diciannove squadre, è giusto giocare a ventidue e dare spazio alle società che meritano di occupare i posti vacanti. Le cose fatte così, tipo colpo di stato, non le condivido. Non mi sorprenderei se ci fossero degli stravolgimenti”. Così a TuttoMercatoWeb...

Sampdoria, Giampaolo: "Contento per la prova collettiva"

La paura fa 90. Primo punto per il Chievo, la strada è in salita

Udinese, Scuffet: "Peccato aver perso per un episodio"

Ancelotti: "Se l'atteggiamento è sbagliato non si possono fare miracoli"

Sassuolo, De Zerbi: "Boateng colpo superiore per noi. Squadra forte"

Serie A, la classifica aggiornata: Juventus capolista in solitaria

Fiorentina, Della Valle: "Vittoria non scontata, la strada è quella giusta"

Juventus, l'obiettivo Dembele verso il trasferimento in Cina

Piatek 7 - Una delle poche note liete della serata dei liguri. L'attaccante polacco conferma quanto di buono fatto vedere nelle prime settimane e firma altre due reti. Sono già sette in tre partite ufficiali, un inizio sontuoso.

Criscito 5 - Travolto dalla furia e dalla straripante condizione di Lirola, non riesce a contenere le offensive degli avversari.

Hiljemark 5,5 - Cerca più volte la conclusione dalla distanza, con scarso successo. Non riesce a fare fitro in mezzo al campo e a dare sostanza.

Romulo 5,5 - Duncan è un cliente difficile da contenere. Il jolly di Ballardini va spesso in difficoltà, soprattutto nella parte finale del primo tempo.

Lazovic 5 - Impegna Consigli sul punteggio di 0-0, poi soffre tanto la vivacità degli esterni e dei centrocampisti di casa. Ballardini lo cambia a fine primo tempo. (Dal 46' Favilli 6,5 - Buon impatto sul match, riesce anche a servire un assist a Piatek per la rete del definitivo 5-3).

Zukanovic 5 - Anche lui incappa in una serata da dimenticare. Troppi errori di posizione e scarsa reattività a raccogliere le respinte di Marchetti.

Spolli 5 - Sfortunato in occasione dell'autogol che chiude i giochi nel recupero del primo tempo. La velocità e la vivacità degli attaccanti neroverdi gli creano più di qualche problema. (Dal 62' Bessa 6 - L'ex centrocampista di Inter ed Hellas entra in un momento di grande difficoltà ma contribuisce alla buona reazione finale della formazione ospite).

Biraschi 5 - Distratto e poco reattivo come tutti i compagni di reparto. Serata da dimenticare per l'ex difensore dell'Avellino.

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy