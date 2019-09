Le pagelle del Genoa - Difesa imbarazzante, male l'attacco

Lazio-Genoa 4-0

Radu 6 - Per quattro volte è costretto a raccogliere il pallone dalla rete, ma non ha particolari colpe sulle reti subite.

El Yamiq 4 - Prestazione disastrosa. Sbaglia praticamente tutto insieme ai suoi compagni.

Romero 4,5 - Sfiora il gol in avvio ma trova uno straordinario Strakosha sulla sua strada. È praticamente l'unico squillo, partecipa al disastro difensivo della sua squadra. L'unica nota positiva: per una volta non viene ammonito.

Criscito 4,5 - Non era al meglio, ma è sceso lo stesso in campo. Il capitano del Genoa, insieme ai suoi compagni di reparto, vive uno dei pomeriggi più difficili della sua carriera.

Ghiglione 5 - Anche quando le cose non vanno bene, di solito non mancano le sue sgroppate sulla fascia. Oggi neanche quelle.

Cassata 5,5 - Titolare a sorpresa, fra i meno colpevoli del disastro rossoblù. (Dal 69' Schone 5.5 - Entra quando il risultato è già compromesso. Non riesce a dare uno scossa ai suoi compagni)

Radovanovic 5 - Nei giorni scorsi Andreazzoli lo aveva lodato per l'impegno che mette sempre in campo. Oggi il consueto impegno non è servito a molto.

Lerager 5 - Perde un brutto pallone in arrivo di gara dal quale nasce il gol del vantaggio della Lazio. (Dal 46' Pandev 5- Ex di turno, non riesce a dare un dispiacere ai suoi tifosi. Anche perché non arriva praticamente mai in area di rigore).

Barreca 5,5 - Dalla sua parte la Lazio spinge meno. Non basta per rendere sufficiente la prestazione dell'ex Monaco. (Dal 46' Pajac 5,5 - Entra ad inizio ripresa con i suoi già sotto di due gol. Ci prova ad inizio ripresa, poi si perde con il passare dei minuti.)

Kouamé 5 - Ancora una prestazione negativa. L'unica cosa buona è stato un assist nel primo tempo, poi non mette mai in difficoltà la retroguardia della Lazio.

Sanabria 5,5 - Titolare a sorpresa, la sua prestazione non convince pienamente. Nel secondo tempo ha una buona occasione per accorciare le distanze, ma trova sulla sua strada uno strepitoso Strakosha.