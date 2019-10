Le pagelle del Genoa - Eurogol di Kouame, prova positiva di Gumus

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Radu 6 - Rischia la frittata nel primo tempo, ma per sua fortuna Ayé non è reattivo e non sfrutta il regalo. Per il resto sempre attento.

Ghiglione 6,5 - Già nel primo tempo era stato tra i più positivi. Nella ripresa, con la squadra tutta protesa in avanti, macina chilometri e serve a Kouamè l'assist per il gol del 2-1.

Zapata 6 - Sempre preciso negli interventi, prova anche a rendersi pericoloso nell'area avversaria. Ayé e Donnarumma non gli creano problemi.

Romero 6 - Sbanda in un paio di occasioni, ma è sempre lucido negli interventi e chiude tutti gli spazi.

Ankersen 6 - Spesso gli manca un po' di coraggio per far male alla difesa avversaria. Ha grandi mezzi, può fare di più.

Radovanovic 6 - Al centro dell'inedita difesa a tre ideata da Motta, l'ex Chievo si dimostra all'altezza del compito. Viene sostituito all'intervallo, ma solo per provare a ribaltare il risultato. (Dal 46' Agudelo 7,5 - Entra motivatissimo e con la voglia di spaccare il mondo. Pareggia con un bel tiro piazzato, è protagonista della rimonta rossoblù).

Schone 6,5 - Primo tempo in affanno, cresce nella ripresa e fa valere la sua esperienza e la sua qualità.

Cassata 5,5 - Una delle sorprese dell'11 iniziale schierato da Motta. L'ex Sassuolo fa fatica a entrare in partita, meglio nel secondo tempo.

Lerager 5,5 - Schierato in una posizione di raccordo tra centrocampo e attacco, è praticamente a uomo su Tonali. Si vede poco. (Dal 58' Pandev 7 - Motta si affida all'ex compagno di squadra per rimettere in piedi la sfida e lui lo ripaga segnando un gol di pregevole fattura).

Gumus 6 - Buona la prima per il tedesco. Tutti i maggiori pericoli per la difesa ospite nascono da sue iniziative. Nella ripresa cala e viene sostituito. (Dal 65' Kouame 7,5 - Colpisce una clamorosa traversa pochi secondi dopo il suo ingresso in campo. È il preludio al pareggio di Agudelo, ma arriva anche la sua firma, con una strepitosa mezza rovesciata).

Pinamonti 6,5 - La sua caparbietà è decisiva nell'azione che regala il pareggio al Genoa. Sradica la sfera dai piedi di Gastaldello e serve l'assist vincente ad Agudelo. Sempre molto utile.