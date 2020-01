Le pagelle del Genoa - Favilli gol e tanto lavoro, finalmente Schone

Risultato finale: Torino-Genoa 1-1 (5-3 dopo i rigori)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radu 7 - Potrebbe fare qualcosa di più sul gol di De Silvestri ma si riscatta ampiamente con tre interventi decisivi su Belotti due volte e su Bremer.

Goldaniga 6 - Perde di vista Berenguer nell’azione del pareggio. Unica sbavatura in una partita per nulla negativa.

Zapata 6 - Torna in campo dopo l’infortunio, prende le misure agli attaccanti granata senza permettere loro di essere pericolosi (Dal 54’ El Yamiq 5,5 - Non impatta benissimo nel match rimediando anche un cartellino giallo).

Romero 6,5 - Unico “superstite” del successo interno con il Sassuolo. Gioca sempre d’anticipo sull’avversario con eleganza.

Ghiglione 5,5 - Spinge poco ma quando lo fa riesce ad andare al traversone. Nel finale la stanchezza si sente e Laxalt spinge con più frequenza. Potrebbe fare di più quando, invece che servire il compagno in area, cerca una conclusione che si perde sul fondo.

Cassata 6 - Suo l’assist per il vantaggio di Favilli, arrivato al termine di una sua sgroppata sulla fascia sinistra.

Schone 6,5 - Orchestra bene la manovra mettendo in mostra il suo piede sempre delicato nei suggerimenti ai compagni. Recupera anche una buona dose di palloni in mezzo al campo. La miglior partita da quando è in rossoblu (Dal 106’ Sturaro sv).

Behrami 6 - Debutto dal primo minuto per lo svizzero. Aggredisce sempre il portatore di palla mettendoci la grinta e la determinazione che chiede Nicola (Dal 65’ Radovanovic 5,5 - Partita senza sbavature in mezzo al campo per il centrocampista rossoblu. Sul voto influisce il rigore fallito che costa l’eliminazione).

Barreca 5,5 - Gioca molto basso vista la spinta di De Silvestri dalla sua parte. Stringe poco su De Silvestri e nel finale va un po' in difficoltà.

Agudelo 6 - Centrocampista aggiunto quando il Toro attacca, appoggio preciso per Favilli quando il Genoa avanza. Sfiora il gol da urlo con una giocata monumentale in area ben sventata da Sirigu (Dal 71’ Destro 5,5 - Entra nel momento di maggior pressione del Toro, prova il dialogo con Favilli ma lascia poco il segno. Freddo dal dischetto nella lotteria dei rigori).

Favilli 6,5 - Costruisce con un gran recupero e conclude l’azione del vantaggio rossoblu. Fa a sportellate con i difensori granata all’interno dell’area di rigore e fa vicino alla doppietta personale nella ripresa. Segna il suo rigore.