Le pagelle del Genoa - Galabinov, un errore che pesa. Spolli un muro

Napoli-Genoa 1-0

© foto di Federico Gaetano

Perin 5,5 - Subisce un gol, ma sullo stacco di Albiol non può far niente perché arriva sul primo palo. Preciso nelle uscite, nessun grosso intervento nonostante i tanti tentativi del Napoli.

Biraschi 5 - Difficoltà di posizione, prima nella difesa a tre e poi anche nella difesa a quattro del finale. Ha problemi contro Insigne, non trova l'equilibrio con Rosi per placare il numero 24 azzurro.

Spolli 6,5 - Tiene praticamente per tutta la partita senza concedere mai spazi in zona centrale. Tante chiusure, colpisce anche il palo con un colpo di testa sfiorando il vantaggio. Ottima prestazione, da muro.

Zukanovic 6 - Non soffre i tagli continui dell'attacco del Napoli. Va sempre in marcatura preventiva alle spalle di Spolli, mostrando intelligenza tattica.

Rosi 6 - E' tra i più intraprendenti. Laxalt mette i cross e lui sul secondo palo è sempre pronto a staccare, rendendosi anche abbastanza pericoloso. Dal 78' Giuseppe Rossi s.v.

Lazovic 5,5 - Schierato a sorpresa, in una posizione insolita per le sue caratteristiche. Uno spunto interessante da mezzala in apertura di partita, con cui va ad un passo dal gol. Poi però scompare dal campo. Dal 61' Taarabt 6 - Torna in campo dopo un mese e mezzo ed entra con la voglia giusta. Tanti traversoni e qualche piccolo guizzo possono bastare per stasera.

Bertolacci 5 - Doveva giocare da vertice basso di centrocampo, ma non trova mai le giuste misure. Si vede troppo poco oggi.

Hiljemark 5,5 - Suo il primo tiro della partita. A parte qualche piccolo spunto nel primo tempo, non riesce ad incidere.

Laxalt 6 - Nel 3-5-2 gioca largo a sinistra e, con Ballardini, è costretto a fare anche la fase difensiva. Ma per lui non ci sono problemi: si sacrifica per tutto il match sulle proiezioni offensive di Hysaj e mette anche qualche cross interessante in avanti.

Pandev 6 - Torna da ex al San Paolo, che lo applaude. E lui, un po' per rispetto, non segna come invece spesso fa alle altre ex, nonostante un'occasione abbastanza chiara la crei. In generale il suo lavoro per la squadra è sempre utilissimo. Dal 67' Rigoni 5,5 - Non riesce a lasciare traccia nella mezzora scarsa in campo.

Galabinov 5 - Mai pericoloso in avanti, troppo lento in un contropiede che poteva far male al Napoli. Ma soprattutto si perde Albiol in occasione del gol di quest'ultimo, era lui l'uomo in marcatura. Disattento.