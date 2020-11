Le pagelle del Genoa - Goldaniga colpevole, Scamacca questa volta non basta

vedi letture

Genoa-Torino 1-2

Marcatori: 10' Lukic, 26' aut. Pellegrini, 90+4' Scamacca

Perin 6 - Lo schiocco di Lukic lo solleva da ogni responsabilità: la conclusione è semplicemente imparabile. Beffato dal fuoco amico di Pellegrini qualche minuto più tardi.

Ghiglione 5,5 - Temporeggia forse più del dovuto su Belotti, che approfitta della marcatura leggera per offrire un cioccolatino a Linetty in occasione del due a zero. Davanti si propone con una certa continuità, ma è spesso e volentieri impreciso.

Zapata 5,5 - Anche lui fa ballare la baracca quando il Torino alza il ritmo. Sale in ritardo e tiene in gioco Belotti, che con uno splendido lob provoca la sfortunata autorete di Pellegrini.

Goldaniga 5 - Va in affanno nel duello con Lukic e pasticcia con quel colpo di testa che diventa di fatto un assist per il serbo, che ringrazia e fredda Perin con un destro chirurgico, che finisce all'angolino. (Dal 46' Bani 6 - Con lui in campo il Torino punge meno, forte del doppio vantaggio)

Pellegrini 5 - Il tentativo di anticipare Lukic è disperato, e provoca l'autorete. Fortuita, ma che scaturisce da una chiusura tardiva sul numero sette del Torino. Nella ripresa s'infortuna ed è costretto ad alzare bandiera bianca. (Dal 67' Criscito 6 - Partecipa agli ultimi assalti, che completano la rimonta solo per metà).

Lerager 5,5 - Protagonista del contatto sospetto con Bremer, che induce il VAR a richiamare Valeri al monitor. Per sua sfortuna, l'arbitro non torna sui suoi passi. Per il resto, combina davvero poco.

Badelj 5 - Sin dai primi minuti la manovra è poco fluida, e lui fatica a trovare l'antidoto. Poco dopo la mezz'ora affonda il tackle su Linetty, che gli costa l'ammonizione.

Rovella 5 - Talento che questa sera viene eclissato dalla manovra ingolfata del Grifone. Si mette a disposizione con generosità, ma non basta. Dopo l'intervallo perde lucidità e commette diversi errori. (Dall'88' Destro s.v.).

Zajc 5 - Girovaga senza meta, più che galleggiare tra i reparti. Anche perché le linee di passaggio sono ostruite, quindi i compiti di raccordo si complicano più del previsto. (Dal 46' Pandev 6 - Si salva con l'assist per Scamacca).

Pjaca 5 - Con Scamacca l'intesa è tiepida. Prova a metterla sul fisico, specialità della casa per i due centrali granata. Alla lunga Maran capisce l'antifona e lo richiama in panchina. (Dal 67' Parigini 6 - Mette un po' di pepe là davanti, ma non trova appoggio nei compagni).

Scamacca 6,5 - Si sbatte e prova ad impegnare quantomeno fisicamente la difesa del Torino. Allarga anche la sua posizione per garantire maggiore ampiezza, con scarsi risultati. Nel finale, un lampo illusorio: a segno per la terza partita consecutiva, ma non basta ad evitare la sconfitta.

Rolando Maran 5 - La squadra va facilmente in confusione, perde i riferimenti e si scoraggia dopo l'autogol di Pellegrini. Secondo tempo di improvvisazione: il Toro chiude tutti gli spazi, e la manovra non ha sfoghi.