Le pagelle del Genoa - Kouame è furbo, Piatek piace (anche senza far gol)

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Juventus-Genoa 1-1

Radu 5.5 - Un'altra indecisione. Vince il ballottaggio con Marchetti, ma sul tiro deviato di Cancelo si muove tardi permettendo a Cristiano Ronaldo di sbloccare il match con un tap-in facile facile. Nella ripresa si disimpegna bene, soprattutto nelle uscite.

Biraschi 6 - Nei primi 30 minuti è in palese difficoltà. Poi la Juventus quasi tira i remi in barca, e quando torna ad attaccare nel quarto d'ora finale si trova di fronte un difensore molto più deciso e attento.

Romero 6 - L'esordio in Serie A nella partita più difficile, una gara in cui l'attacco della Juventus comanda il gioco e la difesa rossoblù è costretta ad adeguarsi. L'ingenuità dopo 9 minuti lo costringe a giocare oltre 80 minuti con un cartellino giallo sulle spalle.

Criscito 6 - Da leader del Genoa si aggrappa alla partita anche quando tutto sembra segnato. Tiene a galla la squadra, che a sorpresa nella ripresa riesce a strappare un punto insperato grazie al colpo di testa di Bessa.

Pereira 6 - Al 44esimo da una sua sortita offensiva nasce il primo tiro del Genoa. Si limita quasi esclusivamente alla fase difensiva e riesce ad arginare le sortite bianconera in modo piuttosto efficace. Dal 79esimo Günter.

Romulo 6 - Soffre la maggiore fisicità della Juventus in mezzo al campo. Ha il merito di non mollare mai, e nella ripresa risulta tra quelli più in partita.

Sandro 5 - E' ancora in ritardo di condizione. Ha nelle sue corde giocate da grande centrocampista, ma il fisico in questa fase non supporta la mente.

Bessa 7 - Il protagonista a sorpresa. Sbuca a sorpresa tra Cancelo e Bonucci sul cross di Kouame per regalare al Genoa un punto che dopo la prima frazione sembrava quasi utopia. Dall'82esimo Hiljemark s.v.

Lazovic 5.5 - In balia di Cuadrado e Cancelo, si vede in campo solo quando nella ripresa la Juventus decide di alzare il freno a mano.

Piatek 6.5 - Nel primo tempo non riceve un pallone, nella ripresa sfiora il gol alla prima occasione utile con una conclusione dalla distanza. Per la prima volta non va a segno, ma anche in una gara di enorme sofferenza l'impressione finale è positiva.

Kouamé 7 - E' molto astuto sull'azione del pareggio. Fa credere alla difesa della Juventus che il pallone andrà oltre la linea di fondo, salvo poi raccoglierlo e mettere al centro per Bessa una pennellata potente e precisa, che il centrocampista rossoblù deve solo spingere in rete. Dall'85esimo Pandev s.v.