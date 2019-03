Le pagelle del Genoa - L'attacco non punge e il Frosinone ringrazia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Genoa-Frosinone 0-0

Radu 6 - Poco impegnato, quando viene chiamato in causa si fa trovare pronto.

Biraschi 6 - Contro un determinato Molinaro ha qualche difficoltà in fase difensiva. Ma quando può riparte ed è lui a costringere Cassata a due falli che garantiscono al Genoa la superiorità numerica per quasi un'ora. Dal 46esimo Pandev 6 - Nel giorno della sua 400esima gara in Serie A entra a inizio ripresa per provare a dare più qualità alla manovra offensiva. Il Frosinone, però, al Ferraris ha mostrato un'ottima fase difensiva.

Romero 6 - Gioca bene in anticipo, non si lascia abbindolare dai movimenti tra le linee di Ciano e porta a casa un'altra prestazione positiva, per la gioia di Genoa e Juventus.

Zukanovic 6 - Gioca un po' da difensore e un po' da attaccante aggiunto. Fa sentire la sua fisicità in ogni zona di campo.

Criscito 6.5 - Meglio nel secondo tempo, quando avanza sulla linea dei centrocampisti e con più facilità può arrivare al cross. E' tra i migliori del secondo tempo, ma i suoi suggerimenti non servono per sbloccare il match.

Lerager 6 - Più degli altri, ci prova fino alla fine alla ricerca del gol del vantaggio: va vicino al gol in un paio di circostanze nei minuti conclusivi del match.

Radovanovic 5.5 - Fa il compitino senza riuscire ad andare oltre. A dare quel quid in più che oggi sarebbe servito al Genoa per far crollare il muro eretto dal Frosinone.

Bessa 5 - Una conclusione a fine primo tempo neutralizzata da Sportiello, ma nel complesso si vede pochissimo.

Lazovic 6 - Parte come esterno nel tridente, ma è più pericoloso quando nella ripresa arretra di qualche metro il raggio d'azione per arrivare meglio a rimorchio sugli spioventi provenienti dalla corsia opposta. Al 68esimo è Capuano a negargli la gioia del gol dopo una precisa e potente conclusione a botta sicura.

Sanabria 5.5 - Il primo squillo alla mezz'ora, con una pennellata direttamente da calcio piazzato che sfiora il palo. Poi tanto movimento e poca sostanza, anche se il Genoa è stabilmente nella trequarti avversaria.

Kouamé 5 - Nelle ultime dodici gare di Serie A un solo gol e oggi, una volta di più, ha confermato di aver perso l'abitudine con la rete. Corre tanto, ma gioca troppo distante dalla porta per poter fare la differenza. Dal 77esimo Dalmonte s.v.