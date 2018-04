Le pagelle del Genoa - Lapadula guerriero, Zukanovic giù

Risultato finale: Roma-Genoa 2-1

Perin 6,5 - Rischia la gaffe con un errore marchiano su un rinvio che per poco non innesca Florenzi. Due prodigi, proprio sull'amico e compagno in Nazionale. Incolpevole sulla rete di Under, costretto ad arrendersi al fuoco amico di Zukanovic.

El Yamiq 6,5 - Sconfitta a parte, è forse l'esordio che accarezzava nei sogni più ambiziosi. Il più attento del trio ligure, il gambone su Dzeko l'ombrellino nel drink. Può prendersi il Genoa, in questa volata finale.

Rossettini 5,5 - Nel complesso regge con discreto ordine, senza sprofondare sugli acuti giallorossi. Non ha responsabilità diretti sui due schiaffi avversari, anche se alcune letture sono discutibili. Luci e ombre.

Zukanovic 4,5 - Non blinda il centro-sinistra, compromette la gara con l'indecifrabile autorete, decisiva, al netto del verdetto finale. Poi, perde la testa: saltato ripetutamente, e sovente mal posizionato.

Rosi 5 - È forse l'emozione per il ritorno nella terra natia: si nasconde, senza appoggiare gli affondi liguri in fase di palleggio. Non trova le contromisure appropriate contro Kolarov, e concede più di quanto dovrebbe.

Hiljemark 5,5 - La versatilità non è parte del suo bagaglio tecnico. L'esemplificazione: la marcatura difettosa sul primo timbro di Under. Prova a capitalizzare una buona incursione con una frustata, che non gli riesce. (Dal 54' Medeiros 6 - Una serpentina che spaventa la Roma).

Bertolacci 5 - La serata è di quelle terribilmente complicate. Dovrebbe fare da parafulmine alle sgambate di Hiljemark e Rigoni, ma non ha le spalle sufficientemente larghe per reggere da solo il reparto. Combina poco, palla al piede.

Rigoni 5,5 - Non indugia, quando intravede un corridoio potenzialmente ghiotto. Incide a sprazzi, isolandosi in alcune fasi della gara. Soffre il mismatch tecnico con gli avversari diretti.

Migliore 5 - Tanta sofferenza, nei primi quarantacinque. Strapazzato dal duo Florenzi-Under, poi un lampo: lo spiovente per Hiljemark, che spreca di testa. All'ora di gioco Ballardini lo richiama in panchina. (Dal 60' Rossi 5,5 - Cerca la porta con una bella volée, anche se combina poco altro).

Pandev 5,5 - Memore del centro all'Olimpico contro la Lazio, si aspettava verosimilmente qualcosa di più. Spesso costretto ad osservare, è però lesto ad imbeccare Lapadula, approfittando del regalo impacchettato da Gerson. (Dal 63' Cofie 5,5 - Non incide dopo l'ingresso).

Lapadula 6,5 - Battaglia feroce. Corsa generosa, fino al triplice fischio: chiude con una vistosa fasciatura, ferita di una guerra combattuta degnamente. Illude i compagni, con la rete al sessantunesimo.