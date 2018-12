Le pagelle del Genoa - Lazovic il migliore, Piatek non spara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cagliari-Genoa 1-0 (45’+3 Farias)

Radu 6 - Sbaglia poco, che per un portiere è un bene. Non ha miracoli da compiere, non può molto sul gol di Farias. Quando può, appunto, c’è.

Biraschi 5,5 - Il meno convincente del trio difensivo, ma parliamo comunque di una quasi sufficienza. Il Cagliari attacca a sprazzi, difficile valutare la difesa dei liguri.

Romero 6 - Pronti via, sfiora il rosso e rimedia il giallo. Poi gioca una gran partita, è finanche provvidenziale su Barella. Le qualità sono indiscutibili, è l’irruenza che va limata. (Dal 66’ Favilli 6 - Ha voglia e offre generosità. Però non si rende pericoloso).

Criscito 6 - Fa a botte con Pavoletti e come prevedibile sostanzialmente le prende, ma regge l’urto.

Pereira 5,5 - Parte bene, poi affievolisce la spinta. Potrebbe sverniciare Padoin, ma non lo fa.

Rolon 5 - Il gol sfiorato nel finale potrebbe riscattare una partita abbastanza anonima. Che, appunto, resta tale.

Sandro 5,5 - Quantità, più che qualità. Comunque apprezzabile. Rimane nello spogliatoio all’intervallo per dare più spinta offensiva ai suoi. (Dal 46’ Kouamé 6,5 - Con lui in campo, tutta un’altra musica. Il Genoa non può fare a meno di lui).

Bessa 6,5 - È in più di un’occasione il più pericoloso dei suoi.

Lazovic 6,5 - Galvanizzato dal gol all’Atalanta, corre e scappa sulla fascia. La catena di sinistra del Genoa funziona molto bene, lui è una spina nel fianco per il Cagliari.

Hiljemark 5,5 - Poco ficcante, dà una mano al centrocampo più che all’attacco. Qualche bel ricamo, niente di trascendentale. (Dal 77’ Veloso 5,5 - Cambiare la partita non è nelle sue corde).

Piatek 6 - Oggi non spara. Tanto e prezioso il lavoro per i compagni, in area ha poche palle giocabili e le sfrutta male.