Le pagelle del Genoa - Lazovic un treno. Sanabria-Kouamé: la coppia va

Genoa-Sassuolo 1-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Radu 6.5 - Il gol di Djuricic è a distanza proibitiva. Bello l'intervento su Bourabia, agevoli ma non scontati tutti gli altri salvataggi in sicurezza. In crescita continua.

Biraschi 5.5 - Soffre le giocate di Djuricic e gli inserimenti a supporto di Locatelli. Non è in una delle sue migliori giornate.

Romero 6.5 - Sotto gli occhi di Paratici, gioca una gara d'anticipo su Babacar. A occhio, poteva pagare la stazza. Così giovane, gioca già d'esperienza e tattica.

Zukanovic 6 - Doveva lasciare Genova, è rimasto ed è partito oggi titolare nella formazione di Prandelli. Mancino educato, giornata senza sbavature.

Criscito 5.5 - Berardi lo tormenta a più riprese, portandolo a passeggio per il campo. Il gol del vantaggio del Sassuolo nasce da un pallone che Duncan gli strappa con la tessa opposizione di un partito con lo 0,5%.

Radovanovic 6 - Sostanza, quantità, densità. Quello per cui Preziosi lo ha portato alla corte di Prandelli dal Chievo Verona. Un mediano di quelli duri e puri, anni '80. (dal 76' Veloso 6 - Entra e detta i tempi di gioco come richiesto).

Lerager 5.5 - Un esordio discreto. Fa schermo davanti alla difesa con mestiere, subito negli schemi di Prandelli. Perde però la linea in occasione del vantaggio di Djuricic, per questo mezzo voto in meno.

Lazovic 7 - Ha il piede caldo, anche oggi. Il Grifone lavora al rinnovo e c'è da capire il perché: bene sia da cursore che da ala sulla trequarti della formazione di Prandelli. Dal suoi piede nascono tutte le azioni pericolose dei padroni di casa.

Bessa 5.5 - Da trequartista è evanescente, nel finale di primo tempo il Genoa cambia e passa al 4-4-2 con l'ex veronese largo a sinistra. Meglio, anche se non incide nelle azioni offensive della formazione di Prandelli. (dal 79' Pedro Pereira sv -).

Kouame 6.5 - Ha il motore per competere sui circuiti di Formula 1. Scarica i cavalli sul terreno di Marassi, dando sempre l'impressione di poter essere rapace e letale. Invece no, ma è l'ennesima partita di livello.

Sanabria 6.5 - Prima ghiotta occasione: tempismo mancato, tiro sbilenco. Un segnale? Macchè. Al secondo tentativo, arpiona e segna. Non è Piatek, ma ne è un erede ben più che all'altezza. (dall'87' Pandev sv).