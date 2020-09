Le pagelle del Genoa - Lerager 12° giocatore azzurro, Goldaniga in affanno. Pjaca unico lampo

vedi letture

Napoli - Genoa 6-0 (10' e 65' Lozano, 46' Zielinski, 57' Mertens, 69' Elmas, 72' Politano)

Marchetti 5 - Torna tra i pali dopo quasi due anni per sostituire Perin, positivo al Coronavirus, e si fa trovare pronto. L'ex Lazio non commette infatti grossi errori, anche se finisce per incassare sei reti.

Goldaniga 4,5 - Domenica da incubo dopo i pochi problemi accusati contro l'attacco del Crotone: quelli del Napoli lo saltano da tutte le parti e c'è il suo zampino in almeno due-tre marcature.

Masiello 5 - La sua esperienza non basta: la retroguardia del Grifone oggi fa acqua in tutto e per tutto.

Biraschi 5 - Ha vita dura, durissima contro un Lozano davvero ispirato che firma proprio al Genoa la sua prima doppietta in Serie A.

Zappacosta 5 - Dopo il gran gol e l'ottima prestazione all'esordio, oggi viene completamente annientato nelle due fasi da Hysaj.

Lerager 4 - Almeno due errori clamorosi che spianano la strada al Napoli e una prova priva di lucidità che, già da sola, spiega alla perfezione il clamoroso tonfo del Grifone (Dal 70' Radovanovic s.v.).

Badelj 5,5 - Il "meno peggio" del centrocampo rossoblù, perché tenta di orchestrare la manovra finché ha gambe e, soprattutto, non spalanca autostrade agli avversari (Dal 64' Behrami 5,5 - Porta carattere ed esperienza in mediana tentando di salvare l'onore dei suoi nel momento più difficile).

Zajc 5 - Il suo primo tempo lascia presagire qualcosa di importante, ma è solamente un'illusione perché nella ripresa non rientra in campo proprio come il resto dei compagni (Dal 55' Ghiglione 5 - Mister Maran lo getta nella mischia per rinforzare le fasce, ma da quelle parti Di Lorenzo e Hysaj continuano a fare il bello e il cattivo tempo).

Pellegrini 5 - Subito titolare all'indomani dell'ufficialità del suo acquisto. Si perde Lozano in occasione dell'1-0 azzurro e, pur mostrando le sue grandi capacità in fase di spinta, finisce per essere travolto da Di Lorenzo e Lozano sulla sua corsia (Dal 55' Pandev 5 - Neanche l'ex Inter e Lazio stavolta riesce a eccellere. Anzi, regala al Napoli il pallone che porta al secondo centro di Lozano con un elementare passaggio in orizzontale).

Pjaca 5,5 - Maran lo lancia dal 1' dopo il suo storico ritorno al gol di domenica scorsa e il croato si mostra in fiducia: semina il panico nella difesa azzurra e al quarto d'ora confeziona per Lerager il pallone dell'1-1 (non sfruttato). Un lampo nel buio rossoblù del San Paolo (Dal 70' Melegoni s.v.).

Destro 5 - Perde il duello con Manolas prima e Maksimovic poi, ma ha l'"alibi" di non essere mai e poi mai cercato dai compagni.

Rolando Maran 5 - Ripropone la formazione che ha vinto e convinto col Crotone domenica scorsa con appena tre cambi (uno causa Covid). Il risultato? Un Genoa positivo e ben organizzato per un tempo, salvo poi non rientrare inspiegabilmente in campo per la ripresa. I suoi mollano infatti già dopo il 2-0 firmato da Zielinski al 46': non sarà facile ripartire dopo un risultato del genere alla seconda giornata di Serie A.