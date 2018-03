Le pagelle del Genoa - Male Biraschi, bene Lazovic

Risultato finale: Genoa-Milan 0-1.

Perin 6.5 - Non rischia molto, ma quando viene chiamato in causa c’è sempre. Molto reattivo, non soffre mai. Non può far nulla sul gol di Silva.

Biraschi 5.5 - Qualche errore di troppo, soprattutto nella prima metà di gioco. Meglio nella ripresa, ma la prestazione rimane insufficiente.

Spolli 6.5 - Compie due ottimi interventi da ultimo uomo, si fa trovare sempre pronto. Limita prima Kalinic, poi Cutrone.

Zukanović 6 - Soffre un pochino la velocità di Suso nell’uno contro uno, ma non si fa mai sorprendere.

Lazovic 6.5 - Uno dei più propositivi, quando affonda sulla corsia destra è sempre un problema per i rossoneri.

Rigoni 6 - Si muove bene nel primo tempo, anche se manca in inserimento. Meglio nella ripresa, sicuramente più reattivo. (Dal 74’ Omeonga 5.5 - Non entra molto bene in campo, compie qualche disattenzione).

Bertolacci 6 - Partita senza troppe pretese, quando può cerca di sporcare le linee di passaggio. Bene anche in posizionamento.

Hiljemark 6 - Nel primo tempo si vede poco, meglio nella ripresa dove si inserisce con più frequenza.

Laxalt 6.5 - Compie entrambe le fasi, quando cerca lo strappo crea sempre pericoli su Borini.

Pandev 6 - Non ha molte occasioni, ma si muove bene. Si sacrifica per la squadra, soprattutto in fase di non possesso. (Dall’81’ Bessa s.v.).

Galabinov 5 - Non combina molto in attacco, si vede poco soprattutto nella ripresa. Spesso si nasconde tra Romagnoli e Bonucci. (Dal 75’ Lapadula 5.5 - Poche occasioni, sbaglia un gol che poteva cambiare il match).