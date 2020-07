Le pagelle del Genoa - Masiello, è davvero una serataccia. Ma non si salva nessuno

Perin 5 - Non sembra avere particolari colpe sui 5 gol del Sassuolo. Anche se la doppietta di Caputo arriva da un suo rinvio sbilenco

Biraschi 5 - Gioca in fascia e prova a farsi vedere anche in fase offensiva, senza particolari acuti. Rischia grosso su Traore che grazia i suoi su risultato di 1-0 dopo esserselo dimenticato già sulla rete del vantaggio neroverde (dal 46' Criscito 5,5 - Entra e porta energia e idee ai suoi. La spinta dura poco, nella seconda parte di ripresa la squadra collassa)

Goldaniga 4,5 - Nel primo tempo è fra i migliori dei suoi e prova a tenere su la difesa. Nella ripresa naufraga come tutti i compagni di reparto

Romero 4,5 - Irruento e troppo falloso nel primo tempo, disattento nei momenti chiave durante tutta la ripresa. Caputo se lo mangia in occasione del 5-0

Masiello 4 - Protagonista in negativo, direttamente o indirettamente, su 4 dei 5 gol subiti dai suoi. Basta questo per raccontare le sue difficoltà di serata

Jagiello 5 - Parte a destra, poi si sposta a sinistra. Qualche pecca in fase difensiva, un po' meglio quando il pallone è fra i suoi piedi nella metà campo avversaria. Ma gli errori ci sono (dal 61' Behrami 5 - Dovrebbe dare energia e dinamismo. Dovrebbe, ma non ci riesce).

Lerager 4,5 - Messo nel mezzo dalla dinamica mediana neroverde, perde la bussola quasi subito e fatica a ritrovarla. Anzi col passare dei minuti va sempre peggio

Schone 4,5 - Da lui Nicola si aspetta personalità e giocate decisive. Prova a guidare i compagni ad un risultato salvezza, ma riesce ad incidere solo negativamente (dal 72' Iago Falque sv)

Cassata 5 - Gioca in mezzo a Berardi e Toljan, non limita né l'uno né l'altro. Si fa vedere con un paio di percussioni offensive, ma per ciò che serve al Genoa è troppo poco (dal 46' Ankersen 5,5 - Al pari di Criscito, il suo ingresso pare dare nuova linfa vitale alla manovra genoana. L'illusione dura ben poco)

Pandev 5 - Nel primo tempo il Genoa ha una sola ghiotta occasione per segnare: la spreca malamente dopo errore di Marlon. Nella ripresa segna un bel gol, peccato fosse in fuorigioco (dal 72' Favilli 6 - Almeno ci prova. Clamorosa traversa colpita al 90', su risultato di 5-0)

Pinamonti 5 - A inizio partita sembra pimpante e voglioso di incidere, soprattutto grazie ai suoi tagli e alla protezione del pallone spalle alla porta. Ma al termine del match non si ricordano occasioni pericolose

Davide Nicola 4,5 - Ci mette anima e cuore. Ma si fa ingenuamente buttare fuori durante il primo tempo, quando la sua squadra è in svantaggio ma pienamente in partita. Dalla tribuna non riesce ad incidere e il suo Genoa si inguaia terribilmente in ottica salvezza