Le pagelle del Genoa - Non basta un sontuoso Kouamé. Male Romulo

Torino-Genoa 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radu 6,5 - Non può fare molto sull'1-2 micidiale dei padroni di casa nel finale di primo tempo. Nella ripresa tiene a galla i suoi con diversi interventi.

Biraschi 6,5 - Uno dei migliori della squadra ligure. Esce palla al piede con personalità, dalle sue parti difficilmente si passa.

Romero 5,5 - Belotti cresce col passare dei minuti e il centrale ospite fa fatica a contrastarlo con efficacia.

Criscito 6 - Fa valere la sua esperienza, Zaza non riesce quasi mai a spuntarla contro di lui. Quando entra Ola Aina, però, l'ex Zenit va in difficoltà.

Romulo 4 - L'espulsione rimediata al 28' macchia il match suo e del Genoa. Due ammonizioni ravvicinate, due interventi scomposti e ingenui.

Bessa 6 - Mette ordine in mezzo al campo, si propone spesso nell'area avversaria. Cala nella ripresa come tutto il Genoa.

Sandro 5 - Ingenuo il fallo da rigore su Iago Falque al tramonto del primo tempo. Fa fatica a tenere lo spagnolo, esce in debito d'ossigeno. Non è ancora al meglio e si vede. (Dal 74' Pandev 5,5 - Pochi palloni giocabili, ma si vede poco e non riesce a dare punti di riferimento ai compagni).

Hiljemark 6 - Buona partita dello svedese, sempre preciso e tatticamente inappuntabile. Anche lui non riesce ad essere continuo per tutto il match. (Dall'82' Lapadula s.v.).

Lazovic 5 - Non salta mai l'uomo, né arriva sul fondo. Prova piuttosto impalpabile per l'esterno ospite.

Piatek 6 - Difficile giudicare la sua prestazione. Colpisce il legno alla prima e unica occasione, poi lascia il campo, perplesso, dopo l'espulsione di Romulo. (Dal 30' Gunter 5,5 - Si sistema sulla fascia destra e si limita a contenere le offensive dei padroni di casa. Non brilla particolarmente).

Kouamé 7 - Juric, dopo l'espulsione di Romulo, toglie Piatek e fa storcere il naso a molti. La scelta però è vincente, perché l'ex Cittadella gioca una partita monumentale, trovando anche la rete che illude il Grifone prima della rimonta del Torino.