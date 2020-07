Le pagelle del Genoa - Pandev anima rossoblù, Pinamonti sbaglia il rigore ma rimedia col 2-2

vedi letture

Udinese-Genoa 2-2 (43' Fofana, 73' Lasagna, 81' Pandev, 97' Pinamonti)

Perin 6 - Buona risposta su Lasagna alla mezz'ora di gioco, è incolpevole sulle due reti bianconere e disputa nel complesso una prova attenta e concentrata.

Goldaniga 5 - Titolare a sorpresa, non riesce a ripagare la fiducia di mister Nicola dimenticandosi completamente di Fofana in occasione del vantaggio dell'Udinese.

Romero 6 - Un tempo di gioco positivo, prima di dover lasciare il campo per un acciacco fisico già nell'intervallo - (Dal 46' Soumaoro 5,5 - Qualche errore in fase di marcatura all'interno di una difesa che oggi non ha mai dato segnali troppo incoraggianti).

Masiello 5 - Si divide con Goldaniga le colpe per l'1-0 dei bianconeri, sbagliando qualche passaggio in fase di impostazione e lasciando anche eccessivo spazio a Lasagna sul 2-0.

Biraschi 6,5 - È un laterale di ruolo e si vede: molto meglio rispetto a Cassata, almeno lui prova più volte l'uno contro uno. Ha il grande merito, poi, di conquistare il rigore del 2-2 nel recupero.

Behrami 5 - Poca interdizione, nessun inserimento: non a caso Nicola lo toglie già nell'intervallo (Dal 46' Pinamonti 6,5 - La sua esclusione dopo il gol alla Juve aveva suscitato qualche perplessità nel pre-partita: l'ex Inter entra timido, ma al 97' è lesto come un falco nell'avventarsi sulla ribattuta di Musso dopo aver sbagliato forse uno dei rigori più pesanti della sua carriera).

Lerager 5 - Il centrocampo del Genoa oggi non funziona e il danese, in particolare, si fa saltare da tutte le parti senza mai trovare il bandolo della matassa.

Sturaro 5,5 - Tanto movimento, ma poca concretezza e troppi errori con e senza palla.

Cassata 5 - Schierato sulla fascia sinistra al posto di Barreca e quindi fuori ruolo. La risposta è una prova anonima e per niente utile alla squadra (Dall'83' Destro s.v.).

Iago Falque 6 - Appare fin da subito il più ispirato tra i suoi: impegna Musso con un calcio di punizione già al 1' e cerca di dialogare - senza troppi esiti - coi compagni di reparto. Alla lunga, però, si spegne fino al cambio (Dal 59' Pandev 7 - La solita certezza: la partita sembra chiusa, ma Goran entra, la riapre e tiene vive le speranze dei suoi fino al pareggio insperato. Anima rossoblù).

Sanabria 5 - Prova incolore per l'ex Roma, che non trova l'intesa giusta con Iago Falque e finisce quindi per non incidere sul match (Dal 77' Favilli s.v.).

Nicola 6 - Tante novità di formazione, a partire dalle esclusioni di Pinamonti e Barreca. Il suo Genoa, complice sicuramente anche la tensione per lo scontro salvezza, non brilla e soprattutto non riesce mai a dare la sensazione di potersi rendere pericoloso. Fino a un finale di gara rocambolesco e inaspettato, in cui sono proprio i due neo-entrati Pandev e Pinamonti a riacciuffare l'Udinese.