Le pagelle del Genoa - Pandev decisivo. Sturaro, che risposta alle ironie

© foto di www.imagephotoagency.it

GENOA-JUVENTUS 2-0 - 72' Sturaro, 81' Pandev

Radu 6 - Incredibile a dirsi, considerato l'avversario, ma vive un pomeriggio da spettatore non pagante.

Pereira 6 - Contiene Alex Sandro, potrebbe osare di più visto il pomeriggio.

Romero 6.5 - Futuro bianconero, ma per il presente pensa solo al Genoa e quasi punisce i bianconeri, trovando il palo. Si fa subito ammonire ma la sua partita non ne viene condizionata. Dybala e Mandzukic non trovano spazio. Pasticcia in un'occasione che costerebbe il gol dell'argentino, ma il VAR annulla anche questa macchia.

Zukanovic 6.5 - Solido dietro, aiutato anche dalla poca brillantezza degli attaccanti avversari.

Criscito 7 - Partita speciale contro una squadra che l'ha liquidato senza pensarci troppo. Trascina il reparto e la squadra, non fa passare nessuno.

Lerager 6.5 - Rischia grosso quasi provocando un rigore su Mandzukic. Gioca una partita ordinata.

Radovanovic 6.5 - Recupera palloni e li lavora con grande ordine. Scherma bene sui centrocampisti bianconeri. (Dal 76' Veloso sv).

Rolón 6.5 - Gioca al posto di Bessa, uomo decisivo all'andata. E si mostra all'altezza della situazione facendo bene entrambe le fasi, tentando anche la gioia personale.

Lazovic 6 - Parte bene, ha una buona occasione a inizio partita, ma la mira non è precisa. Costringe Caceres al giallo. Cala alla distanza. (dal 70' Sturaro 7 - Mister 16.5 milioni è da gennaio suo malgrado noto per il prezzo del cartellino che ha suscitato parecchie ironie, per usare un eufemismo. Risponde nel miglior modo possibile, proprio contro la Juve: entra e fa subito il gol che sblocca la partita. Esultanza sacrosanta e meritata).

Sanabria 5.5 - Ha la palla del vantaggio, Perin gli nega la gioia del gol con una prodezza. Pr il resto non mette troppa difficoltà ai difensori bianconeri. (dal 60' Pandev 7.5 - Entra, sblocca la partita e la chiude con un gol e un assist. A 35 anni, gestito in questo modo, ha ancora molto da dire)

Kouamé 7 - Con la sua velocità mette sempre in difficoltà i bianconeri. Ogni volta che prende palla dà la sensazione di poter creare un pericolo. Quasi si procura un rigore (annullato dal VAR), trova la ciliegina servendo l'assist del 2-0