Le pagelle del Genoa - Pandev il migliore. Agudelo pesce fuor d'acqua

Genoa-Udinese 1-3

Radu 6 - Non può niente sulla bomba da fuori di De Paul che porta all'1-1 e neanche in occasione del secondo e terzo gol dell'Udinese. Per il resto non è praticamente mai impegnato.

Ghiglione 6 - Nel primo tempo fa quello che vuole sulla destra, con Sema sempre in difficoltà e costretto a prendersi il giallo dopo una ventina di minuti.

Zapata 5,5 - Prezioso in copertura nel primo tempo quando stoppa Nestorovski appena dentro l'area di rigore. Nella ripresa va più in difficoltà ma non ha grosse colpe nei gol.

Romero 5,5 - Lascia forse troppo spazio a De Paul in occasione del gol dell'1-1 ma la rete dell'argentino è stata veramente splendida. (Dal 70' Sanabria 5,5 - Si aggiunge a tutta la batteria degli attaccanti del Genoa ma non si rende mai pericoloso).

Ankersen 6 - Fa il suo sulla corsia di sinistra, sia in fase difensiva che in quella offensiva. Prezioso al 63' quando ribatte un tiro di Mandragora indirizzato verso la porta. (Dal 64' Barreca 5 - Prova a spingere e ad arrivare sul fondo ma non riesce a fare ciò che Thiago Motta gli aveva chiesto. Scavalcato troppo facilmente da Lasagna allo scadere, quando l'Udinese trova il gol dell'1-3)

Schone 6 - Unico vero centrocampista in campo dall'inizio. Dai suoi piedi passano tantissimi palloni e non ne butta via neanche uno. Pericoloso sui calci piazzati, calciati sa per i compagni che verso la porta. Nonostante la sconfitta è uno dei più positivi.

Agudelo 5 - Sembra un pesce fuor d'acqua in un ruolo non suo, quello di mediano in coppia con Schone. Nel secondo tempo torna a fare il trequartista ma non è la sua miglior giornata.

Saponara 6 - Ottimo avvio di partita con due cross molto interessanti per Kouame. Cala, come il resto della squadra, nella seconda parte del primo tempo. (Dal 52' Radovanovic 5,5 - Mediano prima, centrale di difesa poi. Non riesce a mettere ordine).

Pandev 7 - Il gol del vantaggio è una perla. Non per il tiro ma per l'azione fatta con Kouame, con un doppio triangolo in area di rigore. Per il resto dà sempre l'impressione di poter essere pericoloso. Sta bene fisicamente e si vede.

Kouame 6,5 - Decisivo nell'azione che porta al vantaggio di Pandev. Sempre pericoloso quando la palla transita dalle sue parti. Cala nella ripresa ma la sua prova è comunque molto positiva.

Pinamonti 5,5 - Fa fatica a ritagliarsi occasioni da gol ma lo spirito è quello giusto e crea molti spazi per l'inserimento dei suoi compagni. Nel secondo tempo