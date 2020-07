Le pagelle del Genoa - Pandev intramontabile. Gioiello di Schone da vedere e rivedere

vedi letture

GENOA-SPAL

Perin 6 - Nel primo tempo non corre rischi e anche nella ripresa è uno spettatore. Partita senza stress per il portiere rossoblù.

Biraschi 6,5 - Partita da capitano. Attento in fase difensiva e attivo anche in avanti. Ci mette tutto quello che ha.

Goldaniga 6 - Petagna e Floccari non sono in giornata ma il merito è anche suo, che gestisce al meglio le sortite offensive dell'attacco della SPAL. Pomeriggio tutto sommato tranquillo, con i compagni che lo cercano spesso sulle palle inattive.

Zapata 6 - Come il suo compagno di reparto non va praticamente mai in difficoltà. Il suo pomeriggio non è stato certo complicato come altre volte: la salvezza del Genoa deve passare però anche dalla fase difensiva e oggi a Marassi tutto è andato alla perfezione.

Masiello 6 - A inizio gara soffre un po' la rapidità di Strefezza ma una volta prese le misure non va più in difficoltà.

Cassata 6 - Bravissimo a guadagnarsi il rigore poi fallito da Iago Falque. Si batte per tutta la partita, fino a quando resta in campo. (Dal 60' Barreca 6 - Prova a farsi vedere in fase offensiva. Quando entra in campo il risultato è di fatto già acquisito).

Schone 7 - Cerca di dare geometria alla manovra del Genoa ma non è lucido come vorrebbe. Al 54' trova però il gol del 2-0 con un vero e proprio gioiello su calcio di punizione. Per poco non trova la doppietta all'85'.

Behrami 6 - Tanta corsa e sacrificio da parte dello svizzero che aiuta molto in fase difensiva. (Dal 74' Lerager SV).

Iago Falque 5,5 - Ha il merito di fornire l'assist a Pandev per il gol dell'1-0. Al 37' si fa però ipnotizzare da Letica e fallisce il rigore del possibile 2-0. A parte il penalty fallito gioca comunque una buona partita.

Pandev 7,5 - Ancora una volta in gol, l'età non conta davvero per il macedone. Splendido il diagonale con il quale ha battuto Letica al 24'. (Dal 73' Sanabria 6 - Ci prova da lontanissimo all'80' e per poco non ci riesce. Fornisce poi un ottimo assist a Schone cinque minuti più tardi, che il danese però non trasforma).

Pinamonti 6,5 - Sua la sponda aerea che dà il là all'azione del vantaggio del Genoa. Cerca anche la gloria personale e per poco non la trova dopo 10' della ripresa, con un sinistro che finisce di pochissimo a lato. (Dal 90' Destro SV).

Nicola 6,5 - La scelta del tridente "pesante" paga subito, visto che in occasione del gol dell'1-0 Pinamonti, Iago e Pandev costruiscono l'azione del vantaggio.