Le pagelle del Genoa - Piatek ancora letale, ma la difesa fa acqua ovunque

Risultato finale: Genoa 1, Parma 3.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Radu 5 - Grandissima parata su Ceravolo nella ripresa, ma quanto pesa l'indecisione in occasione del gol di Rigoni.

Biraschi 5,5 - Rientro non semplicissimo: il Parma mette in campo tre attaccanti sguscianti e per la difesa rossoblù è un pomeriggio complicato.

Spolli 5,5 - Lasciato solo nell'uno contro uno un paio di volte di troppo, fa quello che può ma non riesce a salvare la propria porta.

Criscito 4,5 - Costantemente fuori posizione: attacca tantissimo lo spazio, ma la difesa rimane sempre scoperta dal suo lato. Il Parma ne approfitta col bis e tris.

Pereira 5,5 - Poco presente nella manovra, che si sviluppa per lo più a sinistra. Di Gaudio tuttavia non lo impensierisce. (Dal 71' Mazzitelli sv).

Sandro 5,5 - Stulac lo anticipa sempre, in fase di chiusura il suo lavoro è prezioso ma

Hiljemark 5 - Invisibile, prova un paio di lanci lunghi ma sbaglia di diverse unità. (Dal 46' Favilli 6 - Entra per dare altre caratteristiche alla manovra, ci riesce solo fino ad un certo punto).

Lazovic 6,5 - Nel primo tempo è semplicemente inarrestabile: mette almeno tre palloni pericolosissimi, impegna anche Sepe in prima persona.

Medeiros 5 - Non incide sulla manovra rossoblù, quasi interamente fondata sui cross dalle fasce. (Dal 46' Bessa 6,5 - Entra e si presenta con una bomba disinnescata da Sepe).

Kouamé 6 - Tanto movimento ma il pallone va dov'è Piatek, così si allarga e ha anche buoni spunti.

Piatek 7 - Terrificante: segna di spalla al primo pallone toccato con l'aiuto del palo, pizzica lo stesso legno poco dopo, ma Sepe riesce in qualche modo a salvarsi.