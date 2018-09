Le pagelle del Genoa - Piatek cecchino infallibile, Kouamé super

Frosinone-Genoa 1-2

Radu 6,5 - Preferito ancora una volta a Marchetti, si fa trovare subito attento ed anticipa Campbell. Ancora decisivo pochi minuti più tardi, sempre sull'ex Arsenal. Spiazzato da Ciano in occasione del rigore.

Biraschi 6 - Lotta come un leone, rischia di rimetterci un mignolo dopo un contrasto. Stringe i desti e resta in campo.

Spolli 5,5 - Suo il leggero tocco su Perica che viene sanzionato dall'arbitro con il calcio di rigore.

Criscito 6,5 - Il migliore della retroguardia, anche se nel finale rischia di venire beffato da Salamon.

Romulo 6 - Ci prova dopo 23 minuti, ma non trova la porta. Calcia col piede sbagliato, ma avrebbe potuto fare molto meglio. Per il resto non sfigura nel ruolo di esterno di centrocampo.

Hiljemark 6 - Fa legna in mezzo al campo e prova qualche inserimento. Parte a rilento, meglio nella ripresa.

Sandro 6,5 - Solita grinta in mezzo al campo per il gladiatore ex Spurs. Nella ripresa salva i suoi salvando sulla linea dopo il colpo di testa di Chibsah. (Dal 74' Mazzitelli S.V).

Lazovic 6 - Meglio in fase di non possesso, spinge poco dalla sua parte.(Dal 64' Zukanovic 6 - Entra bene in partita e porta sicurezza alla difesa.

Pandev 6 - Corre meno rispetto al solito, al servizio della squadra nel ruolo di trequartista. (Dal 68' Pedro Pereira 5 - Non entra in partita).

Piatek 7,5Giocatore incredibile, ormai non è più una sorpresa, è una sentenza. Segna due gol in una manciata di minuti nel primo tempo, un cecchino infallibile. E sono 8 in campionato.

Kouamé 7,5In versione assist-man: prima la sponda per Piatek in occasione del primo gol del Genoa, poi un altro assist, sempre per il polacco dopo aver rubato la palla a Salamon. Sfiora il gol nella ripresa, davvero sfortunato: conclusione a incrociare, palo, la palla vaga sulla linea di porta e colpisce l'altro palo prima di finire lontano dalla rete.