Le pagelle del Genoa - Piatek è un killer, grande Radu

Radu 7 - Para il rigore di Ilicic, poi salva su Gomez, quasi ci riesce anche con Zapata.

Biraschi 6,5 - Il migliore dei tre difensori, ha il suo bel daffare per limitare gli avversari.

C. Romero 5,5 - Entrataccia al minuto tre - che potrebbe costargli il rosso - poi provoca il primo rigore.

Criscito 5 - La prima volta Doveri lo grazia, la seconda non può proprio. È spesso in difficoltà.

Romulo 6,5 - Suo il cross del 2-1, in generale riesce anche a salire con continuità.

Hiljemark 6,5 - Dà qualità alla manovra, ci prova in un paio di occasioni.

Veloso 5,5 - Compie almeno tre falli ingenui, va in difficoltà quando i ritmi crescono (dal 46' Rolon 6,5 - Si mette a fare legna lì in mezzo).

Bessa 7,5 - Quando c'è da impostare i palloni spesso passano da lui. Non disdegna il tentativo in porta, assistman per Piatek, fa espellere Toloi.

Lazovic 7 - Vince la sfida con Hateboer sulla sua fascia, sigla un gran gol.

Piatek 8 - Gol (non dato dalla Lega) a parte, è dominante con quasi tutti gli avversari, pure con chi, come Palomino, solitamente è difficile da contrastare. Poi va pure a sparare all'incrocio.

Kouamé 6,5 - Partita di sacrificio per dare velocità al contropiede (dal 71' Sandro s.v.)