Le pagelle del Genoa - Pinamonti-Kouame incidono. Zapata, esordio no

Roma-Genoa 3-3 (6' Under, 16' Pinamonti, 30' Dzeko, 42' Criscito rig., 51' Kolarov, 70' Kouame)

© foto di www.imagephotoagency.it

Radu 6 - Ottima uscita su Dzeko al 27’, non può niente nei tre gol della Roma. Bravissimo in un paio di occasione a chiudere

Romero 6 - Croce e delizia nel primo tempo. Troppo alto nell’azione che ha portato al primo vantaggio giallorosso ma è fondamentale nella sortita offensiva che ha portato all’1-1. Non può praticamente nulla nell’azione del 2-1. Nella ripresa è attento.

Zapata 5 - Si fa saltare da Under dopo 6’ per il vantaggio giallorosso, troppo morbido su Dzeko che lo salta con un tunnel in occasione del 2-1 della Roma. Non positiva la sua prima con la maglia del Grifone.

Criscito 6 - Suo il lancio che ha portato alla sponda di Romero per Pinamonti per il gol dell’1-1. Freddo dal dischetto per il 2-2 anche se Pau Lopez per poco non gli nega la gioia dagli 11 metri.

Ghiglione 6,5 - Intervento leggero nell’azione dell’1-1. Suo l’assist, con un precisissimo cross dalla destra, per la rete del 3-3 di Kouame che gli vale il mezzo punto in più in pagella.

Lerager 6 - Bravo a spostarsi e a lasciare il pallone a Pinamonti dopo la sponda di Romero che ha portato al primo pareggio. Mette sostanza in mediana.

Schone 5,5 - Ottime geometrie in mezzo al campo ma soltanto a folate. Ci si aspetta di più da uno degli acquisti più importanti dell’estate di Preziosi. Un po’ meglio nel finale dove la sua tecnica viene fuori in mezzo alla stanchezza delle due squadre.

Radovanovic 6 - Si vede poco ma il suo è un lavoro sporco. Sale in cattedra in occasione della rete del 3-3 con un lancio millimetrico per Ghiglione che dà il là al terzo pareggio della serata rossoblù.

Barreca 5,5 - Poche sortite offensive, soffre la velocità e l’imprevedibilità di Under che non si ferma mai. (Dal 73’ El Yamiq SV - Non si vede praticamente mai).

Kouame 7 - Funziona eccome l’intesa con Pinamonti. Bravo ad anticipare Fazio per la sponda al classe ’99 che porta al rigore poi trasformato da Criscito. Si fa trovare completamente solo in area per la rete del 3-3 ed è bravo a non sbagliare di testa. (Dal 91’ Sanabria SV).

Pinamonti 7 - Bello il gol dell’1-1, con il suo tiro che non ha lasciato scampo a Pau Lopez. Protagonista anche nell’azione che porta al secondo pareggio, con Juan Jesus che lo stende in area per il calcio di rigore. Nel secondo tempo non ha occasioni ma tiene sempre in apprensione la difesa della Roma. (Dall’85’ Pandev SV - Solo 5 minuti più recupero per il macedone).