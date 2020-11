Le pagelle del Genoa - Prima perla di Shomurodov. Zapata e tutta la difesa non reggono l'urto

GENOA-PARMA 1-2

Marcatori: 11’ e 47’ Gervinho, 50’ Shomurodov

PALEARI 5,5 - Dieci minuti dal suo esordio da titolare in A e si trova Gervinho davanti che lo trafigge. Nella ripresa va anche peggio perché l’ivoriano per fare gol ci mette appena 2’. Di colpe però ne ha davvero poche.

BANI 5 - Avere a che fare con Gervinho e Karamoh non è cosa semplice. Soffre, come tutta la retroguardia, anche le imbucate di Kucka e Kurtic. E infatti il Genoa perde. (dall’88’ DESTRO SV)

ZAPATA 4,5 - Rinvia come peggio non si può il pallone che poi si trasforma nel secondo gol del Parma. Quello che decide il match.

GOLDANIGA 5 - Vedi Bani.

GHIGLIONE 5 - Gagliolo prima e Laurini poi sono avversari alla sua portata. Il discorso cambia quando deve rincorrere Kurtic che spesso si sposta nella sua zona. Dalla sua parte il Genoa non costruisce granché (dall’80’ PARIGINI SV )

LERAGER 5,5 - Battaglia in mezzo al campo, mettendo la consueta quantità. Un paio di spunti in avanti ma niente di più. (dal 68’ ZAJC 5 - Perde una brutta palla sul finire del match che poteva tramutarsi nella tripletta di Gervinho. E’ fortunato che non accada)

BADELJ 6 - Chiamatelo slow-motion. Deve gestire i tempi di gioco della squadra e lo fa, ma spesso troppo lentamente. Perde il pallone che dà il via al secondo gol di Gervinho e questo “infortunio” sembra destarlo dal torpore. Ci mette il piede per la rete di Shomurodov e impegna Sepe con una conclusione velenosa dalla distanza. (dall’80’ - PJACA SV)

STURARO 5,5 - E’ lui il centrocampista chiamato ad accompagnare l’azione in fase offensiva. Lotta su tutti i palloni e prova ad accorciare la squadra verso le due punte in ogni occasione possibile. Di pericoli a referto però davvero pochi.

PELLEGRINI 5,5 - Alla mezzora del primo tempo svernicia Busi come Beep Beep con Willie il Coyote. Peccato Scamacca sprechi tutto. E soprattuto peccato che come esterno dovrebbe anche difendere. Cosa che gli riesce decisamente peggio. Tanto che il Parma affonda spesso e volentieri dalla sua parte.

SCAMACCA 6 - Tira in porta che la partita non è praticamente neanche iniziata ma senza fortuna. Alla mezzora del primo tempo spreca malamente un’occasione ghiotta fornitagli da Pellegrini. A suo favore il tanto lavoro oscuro, le sgomitate con tutti i difensori avversari e un paio di aperture che evidenziano come il centravanti non abbia solo forza fisica ma anche tecnica.

SHOMURODOV 6,5 - Uno spunto interessante nella prima frazione, ma soprattutto il primo sigillo in A nella ripresa. Lotta su tutti i palloni, non sempre in maniera lucida. (dal 68’ PANDEV 5,5 - Prova a mettere la sua esperienza al servizio della squadra ma non si vede praticamente mai)

All. MARAN 5 - Contro un Parma feroce nello sfruttare le ripartenze il Genoa soffre, soprattutto per le tante palle perse in mediana. Nella prima frazione si vede anche un po’ di palleggio ragionato, ma non può certo bastare per pensare di portare a casa tre punti. Davanti il gol di Shomurodov è troppo poco. Se non segna Scamacca (e può capitare) il Grifone è davvero poco. La classifica? Meglio iniziare a guardarla. E anche bene.