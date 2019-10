Le pagelle del Genoa - Radu, che errore! Kouame gioca per due

© foto di www.imagephotoagency.it

Radu 5 - A conti fatti, il suo errore è decisivo. Si lascia bucare da Hernandez sul suo palo, una distrazione davvero clamorosa.

Romero 5,5 - Si divora il raddoppio nel finale della prima frazione, nella ripresa soffre la freschezza e la vivacità di Leao.

Zapata 6 - Ritrova il Milan da avversario e gioca una partita di grande sostanza. Chiusure ottime, senza problemi la marcatura su Piatek.

Criscito s.v.. (Dal 12' Biraschi 5 - Entra bene in partita, ma il fallo di mano e relativa espulsione (forse eccessiva) sono un macigno sul Genoa).

Ghiglione 6 - Buon primo tempo, spinge e crea pericoli, mettendo più volte in crisi Theo Hernandez. Poi entra Paquetà e il terzino francese si esalta.

Lerager 6 - Grinta e cattiveria a centrocampo, i centrocampisti del Milan soffrono la sua pressione. Ha una buona occasione nel primo tempo, Reina neutralizza. (Dall'88' Pandev s.v.).

Radovanovic 5,5 - Nel primo tempo controlla abbastanza agevolmente le sterili iniziative del Milan. Nel secondo tempo il Milan si trasforma grazie anche a Paquetà, che fa un gran lavoro tra le linee.

Schone 6 - Sblocca su punizione, con la complicità di Reina. Sembra la sua partita, ma al 92' si lascia ipnotizzare dal dischetto dal portiere spagnolo, che si riscatta.

Pajac 6,5 - Corre e lotta sulla corsia mancina, Calabria va spesso in apnea. Gli manca il guizzo decisivo, ma altra prova positiva.

Kouame 6,5 - Il migliore della squadra di Andreazzoli: tanto movimento, sempre in aiuto ai compagni di squadra e un rigore conquistato nel finale.

Pinamonti 5,5 - Non la miglior prestazione stagionale. Fa fatica a rendersi pericoloso e non sembra particolarmente brillante. (Dal 73' Favilli 6 - Partecipa agli assalti finali, anche se non lascia il segno).