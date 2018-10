Le pagelle del Genoa - Radu da delizia a croce. Piatek, buco nell'acqua

Milan-Genoa 2-1

Radu 5.5 - Poco può sulla conclusione di Suso, poi chiude la saracinesca. Alcuni interventi sono prodigiosi. Sarebbe il migliore in campo se non rovinasse tutto con l'uscita che costa il gol di Romagnoli.

Biraschi 7 - Fra i più attivi del primo tempo: pressa alto, mette in difficoltà i dirimpettai mettendo in mezzo palloni pericolosi. Nella ripresa si distingue anche per eccellenti chiusure. Ha fiato da vendere.

Gunter 6 - Il Milan attacca incessantemente, lui riesce sempre a tenere botta.

Zukanovic 5.5 - Il Milan attacca sempre dalla sua parte, sfruttando la sua lentezza.

Lazovic 6 - Sornione, quasi fa lo scherzetto al Milan nella notte di Halloween. Donnarumma ci mette una pezza.

Romulo 6 - Generoso anche se meno incisivo del solito davanti. (dal 67' Veloso 5.5 - Ancora non al meglio).

Mazzitelli 5.5 - Soffre contro i dirimpettai rossoneri, non riesce a fermare Suso in occasione del primo gol. (dal 78' Omeonga sv).

Bessa 6 - Buon momento per il brasiliano che stavolta però non riesce a rendersi pericoloso nonostante qualche buon inserimento.

Criscito 6.5 - Corsa e grinta, chude la strada e si propone in avanti.

Piatek 5 - Ci eravamo fatti la bocca buona. Ben controllato, ha solo una palla gol nel primo tempo e invoca un rigore per un fallo che non c'è. Nella ripresa esce di scena. (dall'86' Pandev sv).

Kouamé 7 - Spina nel fianco, si allarga spesso a destra dove riesce ad affondare e quasi manda in gol Piatek. Fortunato in occasione del gol ma è il premio al suo lavoro di pressing costante.