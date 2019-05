Le pagelle del Genoa - Radu fa la parata dell'anno, Sanabria ipnotizzato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

GENOA-ROMA 1-1 (90' Romero; 82' El Shaarawy)

Radu 7,5 - La parata su Fazio al 19' è da applausi a scena aperta. Replica (in tono minore) su Zaniolo nel secondo tempo. Può poco o nulla sul gol di El Shaarawy.

Biraschi 5 - Ha il grande merito, dimenticandosi di marcare El Shaarawy, di contribuire a dare un senso a questa partita. Però la marcatura è davvero troppo morbida.

Romero 7 - In libertà è tutto più facile. Lui però è bravo nel trovare tempo, potenza e precisione, nella stoccata aerea che vale il pari ma poteva addirittura aprire la strada al capovolgimento.

Zukanovic 6 - Anticipato da Dzeko sul gol di El Sha, attento e preciso in tutte le altre circostanze.

Criscito 6,5 - Leader a tutto tondo, ha vita sorprendentemente facile su Zaniolo e qualche difficoltà su Florenzi. Copre tutta la fascia fino all'ultimo.

Lerager 5,5 - Oggettivamente, poco. Non si mette mai in luce. (Dall'83' Sanabria 4,5 Ha il merito di conquistare il rigore, ma anche il demerito di tirarlo davvero malissimo).

Radovanovic 5,5 - Come Lerager, niente di che. In una partita che ha offerto pochi spunti, si spegne anche lui nell'anonimato.

Veloso 6,5 - Scheggia il legno a inizio gara, trova l'assist alla fine. L'unico davvero convincente nel centrocampo rossoblù.

Bessa 6 - Buona anche la sua prestazione, pur senza acuti. Dà l'impressione di essere quello che ha capito meglio le consegne di Prandelli. (Dal 90' Rolon s.v.).

Lapadula 6 - Sfiora il gol nel primo tempo, non ha ancora il pieno di carburante e si vede, ma è comunque tra i migliori nei suoi. (Dal 73' Pandev 6 - Vorremo dire che la sua esperienza torna comoda, e probabilmente è anche così. Ma in realtà non incide più di tanto).

Kouamé 6,5 - Segnasse di più, sarebbe un potenziale top player. Tutto il resto è già da grande: controlli preziosi, fisico, atletismo. Ha il potenziale per mettere in crisi la difesa avversaria, peccato che non lo faccia.