Le pagelle del Genoa - Radu (quasi) insuperabile. Pandev gioca da leader

Radu 7,5 - Vede all'ultimo il tiro di Mertens, che lo sorprende. Poi chiude qualsiasi varco ed è decisivo con le sue parate. Se il Genoa riesce a pareggiare, gran parte del merito è del portiere.

Gunter 6,5 - Le assenze di Zukanovic e Romero per squalifica rilanciano il difensore tedesco, che risponde presente e sfodera un'ottima prestazione.

Biraschi 6 - Contiene bene Milik, nel finale sbroglia un paio di situazioni complicate. Sempre attento, sbaglia pochissimo.

Criscito 6,5 - Diverse chiusure provvidenziali, il capitano sente la partita ma non si lascia trasportare dall'emozione. Una sicurezza.

Pereira 6 - Lavora bene sulla corsia destra, sfruttando anche il lavoro degli attaccanti. Aiuta in fase difensiva a contenere Zielinski.

Sturaro 4,5 - La sua partita dura appena 28 minuti. Commette un fallo in ritardo, un intervento pericoloso su Allan. Pasqua prima lo ammonisce, poi estrae il rosso dopo l'on-field review. Forse con troppa severità, costringendo l'ex Juventus a saltare il derby.

Veloso 6 - Si piazza in cabina di regia e non sfigura. Gestisce bene tutti i palloni, dà una mano in fase di copertura. Esce stremato. (Dal 77' Radovanovic s.v.)

Bessa 6 - Gran lavoro, si sdoppia nelle due fasi soprattutto dopo l'espulsione di Sturaro. Dà vivacità alla manovra. (Dall'82' Pezzella s.v.).

Lazovic 7 - Un gran gol, a coronare una prestazione di ottimo livello. Si sacrifica tanto per il bene della squadra e aiuta i compagni nei momenti più difficili.

Pandev 7 - Spina nel fianco costante nella difesa del Napoli. Ha tre occasioni per segnare, ma trova Karnezis sempre pronto. Allo scadere del primo tempo offre a Lazovic un assist col contagiri, che il serbo sfrutta al meglio. (Dal 62' Rolon s.v.).

Kouamé 7 - Come Pandev, un trascinatore. Va vicino al gol in due occasioni, nella ripresa regge tutto il peso dell'attacco e fa salire la squadra. In crescita, sembra tornato ai livelli della prima parte di campionato.