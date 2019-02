Le pagelle del Genoa - Radu sempre attento. Sanabria non pervenuto

Chievo-Genoa 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chievo-Genoa 0-0

Radu 6,5 - Un paio di comode parate e niente più. Osserva i suoi portare a casa lo 0-0. Mezzo voto in più per la risposta sul calcio di punizione di Piazon nel recupero.

Biraschi 5 - Rischia tantissimo in avvio quando buca l'intervento sul lancio di Jaroszyński, per sua fortuna Romero fa buona guardia. Rischia la frittata nel recupero quando stende Hetemaj. Contatto fuori area di pochi centimetri.

Romero 6 - Decisivo in avvio dopo l'errore di Biraschi. Solido in difesa, senza mai andare in affanno.

Zukanović 6 - Fa del senso della posizione la sua arma migliore. Qualche piccolo errore, ma per sua fortuna il Chievo non approfitta.

Criscito 6,5 - Solita prestazione tutta corsa ed intensità. Quando scende in campo con la maglia del Genoa dà sempre il 100%.

Rolón 6 - Nel primo tempo ci mette tanta corsa e non toglie mai la gamba. Cala con il passare dei minuti. (Dal 65' Miguel Veloso 5,5 - Il suo ingresso non cambia l'andamento della gara).

Radovanovic 5,5 - Prandelli gli aveva chiesto di arrivare alla conclusione più spesso, lui non lo fa mai. Ramanzina in arrivo nello spogliatoio.

Lerager 5,5 - Costruisce poco, perde qualche pallone di troppo e commette diversi falli. Decisamente una prestazione tutt'altro che positiva. (Dal 57'

Lazovic 5,5 - Da lui ci si aspetta qualche giocata, cosa che oggi non arriva).

Bessa 6 - Si rende pericoloso con le sue conclusioni dalla distanza. In fase di non possesso aiuta tantissimo i suoi andando spesso in raddoppio sul portatore di palla.

Sanabria 5 - Giornata decisamente no per l'attaccante del Genoa. Certo, dalle sue parti arrivano pochissimi palloni, ma quando ha la possibilità sbaglia anche il più semplice dei passaggi. (Dal 75' Pandev S.V)

Kouamé 5,5 - La prestazione è simile a quella di Sanabria, ma almeno l'ex Cittadella ha sfiorato il gol con un bel colpo di testa.