Le pagelle del Genoa - Radu spettatore fino al 44', Kouamé isolato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Genoa-Milan 0-2 (72' Borini, 83' Suso)

Radu 6 - Praticamente spettatore non pagante fino al 44', poi Paquetà trova il palo esterno alla sua destra. Nella ripresa salva due volte su Borini, può fare poco sui due gol rossoneri.

Biraschi 5 - Attento quando deve difendere, propositivo quando spinge. Almeno fino al 45', perché nella ripresa balla troppo. Peccato per l'occasione da rete in avvio, col suo tiro a giro di poco oltre la traversa. (Dal 76' Pereira 5,5 - Una punizione e poco altro dal momento dell'ingresso in campo).

Romero 5,5 - Nei primi 45' fa capire perché la Juve lo segue con grande attenzione, secondo tempo da dimenticare anche per lui.

Zukanovic 5 - Mette al servizio della squadra la sua esperienza quando il Genoa attacca, crolla nei secondi 45'.

Criscito 6 - Importante quando il grifone si distende grazie alle sue incursioni, sfiora il gol prima delle due marcature avversarie. Il capitano risponde presente, ma oggi nulla ha potuto per salvare il grifone.

Lazovic 6 - Ruleta ai danni di Rodriguez verso la metà della prima frazione, con successiva conclusione potente sotto la traversa deviata dalla manona di Donnarumma. Spina nel fianco avversaria nella prima ora di gioco, poi il vuoto.

Veloso 5,5 - Ha spazio per giocare il pallone nel primo tempo, nella ripresa usa anche le maniere forti e becca l'ammonizione al 47'. Sfiora il gol del pareggio centrando la traversa. (Dall'84' Dalmonte sv - Entra in campo a risultato già compromesso).

Rolon 5 - Perde il duello con Bakayoko, senza riuscire a tenere in piedi il centrocampo genoano.

Bessa 5,5 - Spinge in avvio, cambia anche fascia per essere poco prevedibile. Poco prima della mezzora sfiora la rete, ma calcia centrale favorendo l'intervento di Donnarumma. Si spegne col passare dei minuti.

Kouamé 5,5 - Indemoniato sul fronte offensivo in avvio, corre e lotta su ogni pallone facendo tremare il Milan in un paio di occasioni nella prima frazione. Nel secondo tempo sparisce alla distanza, ma non è colpa sua.

Pandev 5,5 - Nei giorni del #10yearschallenge, fa capire la sua utilità: dieci anni fa si preparava a far parte dell'Inter del Triplete, quest'oggi dimostra che - anche senza la freschezza atletica del 2009 - può essere ancora prezioso in Serie A. Nel primo tempo sfiora il gol al 30' su traversone di Criscito e lancia a rete Bessa con un tunnel su Abate. Ha, però, poca autonomia e viene richiamato in panchina prima del tracollo collettivo. (Dal 58' Favilli - Pochi palloni giocabili per l'attaccante di proprietà della Juve).