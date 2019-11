Le pagelle del Genoa - Radu un muro. Sturaro, rientro con gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radu 7 - Primo tempo da assoluto protagonista. Prima il volo sulla conclusione dalla distanza di Sala, poi la strepitosa parata d'istinto sulla conclusione ravvicinata di Reca. Riesce solo ad intuire la conclusione dal dischetto di Petagna.

Ghiglione 6,5 - Ancora un assist per il terzino del Genoa, fra i migliori nei 5 campionato europei. Cross perfetto per il colpo di testa vincente di Sturaro.

Romero 6,5 - Il migliore del reparto arretrato del Genoa, fa a sportellate con un gigante come Petagna e ne esce spesso vincitore.Nota positiva: è la quarta gara consecutiva senza cartellino giallo.

Zapata 6 - Preciso e tranquillo in difesa. Nel finale rischia qualcosa, ma la sua scivolata in area è efficace.

Criscito 5 - Intervento decisamente ingenuo su Missiroli che porta al rigore poi trasformato da Petagna.

Lerager 6 - Sua la migliore occasione del Genoa nel primo tempo, un colpo di testa a botta sicura sul quale è strepitoso Berisha. (Dal 62' Pandev 6 - Porta tutta la sua esperienza in attacco ed aiuta la squadra a restare costantemente nella metà campo avversaria nel finale di gara.)

Radovanovic 6 - Fa tanta legna in mezzo al campo, recupera palloni e fa ripartire l'azione con ordine.

Sturaro 6,5 - Torna titolare dopo 7 mesi e trova il gol che permette al Genoa di pareggiare subito i conti dopo il rigore trasformato da Petagna. (Dal 74' Cleonise S.V)

Agudelo 6 - Meglio nella ripresa, quando riesce anche a sfiorare il gol del vantaggio.

Cassata 5,5 - Un po' in attacco, un po' in mezzo al campo. Smarrito fra due ruoli, non riesce a rendersi pericoloso.

Pinamonti 5,5 - È giovane e può ancora crescere, ma davanti dovrebbe fare decisamente di più. (Dal 63' Favilli 6 - Entra benissimo in partita, pericoloso in almeno tre occasioni.)