Le pagelle del Genoa - Romero rovina tutto. Si salva Radu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

GENOA-INTER 0-4 (15' e 81' Gagliardini, 40' Icardi, 54' Perisic)

Radu 6,5 - Al cospetto della casa madre, raccoglie tre volte il pallone in fondo al sacco, ma non ha grandi responsabilità. Prova a negare il 4-0 con una parata che varrebbe il prezzo del biglietto, poi il poker arriva comunque.

Pereira 4,5 - A seconda dell'avversario, soffre sia Perisic che Politano. E poi perde il pallone del 3-0 in modo sanguinoso: non una serata da ricordare.

Romero 4 - Forse Icardi aveva già perso la possibilità di calciare il pallone. Ma la trattenuta in area è fin troppo vistosa per non essere sanzionata: lascia i suoi in dieci con metà partita ancora da giocare e di fatto pregiudica ogni speranza rossoblù.

Zukanovic 5 - In bambola, come tutta la difesa, contro l'attacco interista curato dal ricostituente argentino.

Pezzella 5,5 - Prima da titolare in rossoblù, è forse il migliore nella ballerina retroguardia di Spalletti.

Lerager 4,5 - Dimentica Asamoah nell’azione dell’1-0. E poi va tutto a rotoli.

Rolon 5 - Preso in mezzo dal centrocampo di Spalletti, non trova tempo né modo per fare male.

Radovanovic 5 - Leggi sopra per il duello con i colleghi nerazzurri. Lo perde, come lo ha perso il Genoa in ogni reparto. (Dall'83' Mazzitelli s.v. -).

Sturaro 5,5 - Un po' esterno sinistro, un po' trequartista di rottura, un po' uomo ovunque. Tanta corsa, non tantissimi risultati: alla seconda da titolare in pochi giorni dopo un lungo stop e a un certo punto si vede. (Dal 66' Bessa 6 - Altro prodotto delle giovanili interiste, ha il merito di portare in campo un po' di verve, in una partita già ben più che decisa).

Sanabria 5 - Tre quarti d'ora di poco o nulla. Non per colpa sua, ma quando esce i tocchi sono pur sempre appena 10, di cui nessuno pericoloso. (Dal 43' Biraschi 5,5 - Entra a freddo e sul 2-0. Difficile incidere).

Kouamé 5,5 - Costretto a fare tutto da solo dopo l'espulsione di Romero, sbatte contro la difesa dell'Inter. Qualche spunto c'è, ma non è la serata giusta.