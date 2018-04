Le pagelle del Genoa - Rossettini giù, Rossi sfortunato

Risultato finale: Atalanta-Genoa 3-1

Perin 5,5 - Il destro radente di Barrow gli scivola tra le gambe. Il mancino di Cristante non è irresistibile, ma estemporeaneo. Nulla può sulla traiettoria disegnata da Gomez, sventa il poker di Gomez.

Biraschi 5,5 - Luci e ombre. Una sua zuccata prolunga il fendente di Toloi, mandando fuori tempo Gomez e Gosens, pronti a colpire. Soffre i guizzi del tridente nerazzurro, perdendo spesso lucidità e attenzione.

Rossettini 5 - Impietoso il confronto con Barrow, che gli sguscia via con semplicità disarmante sul primo sigillo dell'Atalanta. Prova a rimediare con un paio di rammendi, ma non guida la linea come vorrebbe

Zukanovic 5,5 - Qualche falla in copertura, in linea con i compagni di reparto. Nella ripresa è più spregiudicato e prova a dar manforte sulla corsia mancina, quando è il Genoa a manovrare.

Lazovic 5 - Gosens lo sorveglia, ingabbiandolo a dovere. Sporadicamente imbeccato dai compagni, subisce sovente le accelerazioni nerazzurre, senza combinare alcunché. Soliti scricchiolii, quando deve difendere.

Hiljemark 5,5 - Si perde nel traffico per ampie fasi di gara, inibito dal mismatch fisico con gli avversari diretti. Nella ripresa pesca Giuseppe Rossi con una grande sventagliata, ma la volée dell'ex viola sibila il palo.

Bertolacci 5 - Nei primi quarantacinque si sgretola, e non trova le giuste contromisure ai ritmi incalzanti degli orobici. Fioca luce di speranza in avvio di ripresa, poi il calo fisico, che lo proietta nuovamente nella mediocrità delle prime fasi.

Bessa 5 - Pronti via e soccombe alla verve orobica. Cade inevitabilmente vittima del dinamismo e della fisicità nerazzurra, un brevilineo come lui. Fisiologica la sostituzione nella ripresa. (Dal 46' Pandev 5,5 - Non incide dopo l'ingresso).

Migliore 5 - Le folate di Castagne sono ganci che non sa incassare. Disorientamento che si fa goffaggine alla distanza: Ballardini corre ai ripari, trattenendolo in panchina dopo l'intervallo. (Dal 46' Veloso 6,5 - Accorcia le distanze su punizione).

Lapadula 5 - Non c'è intesa con Medeiros, battaglia con la garra che l'accompagna perennemente, ma non produce pericoli concreti nei metri finali. Volenteroso, ma evanescente ed inefficace.

Medeiros 5 - Spezza il primo monologo dell'Atalanta con uno squillo di mancino, smanacciato da Berisha. Una scintilla, subito smorzata dal dominio della truppa di Gasperini, che lo slega dal resto della squadra. (Dal 54' Rossi 6 - Sfiora il secondo gol con uno splendido mancino volante).