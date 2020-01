Le pagelle del Genoa - Sanabria non basta. Romero, ingenuità che pesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Perin 6,5 - Salva il risultato in almeno due occasioni nel primo tempo mentre sui due gol può poco o niente, visto che il primo lo subisce su calcio di rigore e sul secondo fa quello che può ma Ankersen si fa anticipare da Zaccagni.

Biraschi 6 - Prova sufficiente per il difensore del Genoa che non entra in negativo nelle occasioni che portano ai due gol del Verona. Attento in copertura, sempre pronto a chiudere gli attaccanti avversari.

Romero 5 - Ingenuo nel commettere il fallo da rigore che dà il là alla rimonta del Verona. In ritardo su Zaccagni che da posizione molto defilata non avrebbe potuto creare troppi pericoli. Altro pomeriggio da dimenticare per il centrale che in questa stagione non sta riuscendo a imporsi.

Criscito 5,5 - In difficoltà contro i mobili attaccanti dell'Hellas Verona. Rimedia anche il cartellino giallo che non gli consentirà di esserci nella prima gara del girone di ritorno a Marassi contro la Roma.

Ankersen 5,5 - Parte bene ma con il passare del tempo di spegne sempre di più. Battuto in velocità e astuzia da Zaccagni in occasione della rete del definitivo 2-1 del Verona.

Sturaro 6 - Tanta corsa, tanta qualità, ma giornata difficile anche per l'ex Juventus che non riesce a rendersi pericoloso e a fornire assist ai suoi compagni. Non è certamente tra i peggiori in campo.

Schone 5,5 - Non incide, né da fermo né su azione. Nicola e tutto il Genoa si aspettano molto di più da uno come lui che meno di un anno fa è arrivato in semifinale di Champions League con la maglia dell'Ajax. (Dal 52' Behrami 5,5 - Per poco non si fa espellere per un'entrata da cartellino arancione su Amrabat. Aggiunge muscoli al centrocampo ma proprio nel momento più difficile per il Genoa).

Cassata 6 - Senza infamia e senza lode la sua prestazione. Spazia per tutto il centrocampo aiutando sia in fase di copertura che in avanti.

Barreca 6,5 - Suo l'assist per il gol di vantaggio di Sanabria, per il resto è tra i migliori del Genoa, nonostante sia stato rispolverato solo oggi dopo tante giornate trascorse tra panchina e tribuna seppur senza infortuni.

Pandev 5 - Impossibile chiedergli di essere decisivo in tutte le partite della sua squadra. Serata no per il macedone, uscito dopo un'ora di gioco. (Dal 59' Favilli 5,5 - Mai pericoloso durante la sua partita. Troppo solo in avanti, soprattutto dopo l'uscita dal campo di Sanabria).

Sanabria 7 - Bello il gol con il quale ha sbloccato il risultato al 41'. Nel primo tempo è tra i migliori e il suo esterno destro che batte Silvestri è la ciliegina sulla torta. Esce poi a un quarto d'ora dalla fine con un vistoso turbante in testa a causa di un taglio al sopracciglio rimediato prima dell'intervallo. (Dal 75' Agudelo 5,5 - Nicola lo manda in campo dopo che il Genoa aveva appena subito il gol del 2-1 ma la scelta non ha pagato. Troppo soli lui e Favilli in attacco).