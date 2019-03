Le pagelle del Genoa - Sanabria si danna, male Kouamé

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jandrei 6 - Il Parma non è granché pericoloso, ma dice di no alla zuccata di Kucka con un bel balzo. Poi non può fare molto sulla conclusione successiva.

Pereira 6 - Contiene Gervinho, senza grosse difficoltà (dall'87' Lapadula s.v.).

Romero 6,5 - Va sempre in anticipo, anche con modi rudi.

Zukanovic 6,5 - Ringhia su Inglese, lasciandogli pochissimi palloni giocabili.

Criscito 6 - Prova il tiro dalla distanza, tenta di recapitare cross verso Sanabria.

Lerager 5,5 - Buoni gli inserimenti, un po' meno la conclusione dopo una torre appetitosa.

Radovanovic 5 - Viene ammonito per somma di gialli, non si fa vedere più di tanto (dall'81' Pandev s.v.).

Bessa 5,5 - Prova a dare l'ultimo passaggio, senza riuscire a dare quella qualità che Prandelli gli richiede (dal 74' Rolon s.v.).

Lazovic 5,5 - Poco sfruttato, ci prova con una punizione.

Sanabria 6,5 - Gli manca il gol, perché il suo colpo di testa finisce a lato, ma gioca da centravanti vero.

Kouamé 5 - Mancano i suoi strappi e le sue azioni. Un po' involuto rispetto alle ultime prestazioni.