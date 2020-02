vedi letture

Le pagelle del Genoa - Sturaro perfetto, Sanabria ritrovato. Soumaoro segna e non fa segnare

Perin 6 - Non deve compiere particolari interventi, aiutato anche da un'ottima difesa.

Biraschi 6 - Non corre particolari rischi in difesa. Regge bene l'urto del Bologna nel primo tempo, vive una serata tutto sommato tranquilla.

Soumaoro 7 - Trova il primo gol in serie A, facendosi trovare al posto giusto al momento giusto. Segna e non fa segnare, visto che in difesa è praticamente perfetto.

Masiello 6,5 - In versione assist man confeziona con Soumaoro, uno dei tanti volti nuovi del Genoa, il gol del vantaggio del Genoa.

Ankersen 5,5 - Molto nervoso, prende un giallo per un duro intervento. Nicola è costretto alla sostituzione al termine del primo tempo per non correre rischi. (Dal 46' Goldaniga 6 - Entra bene in partita, si fa vedere subito con paio di buone chiusure.)

Behrami 6,5 - Dominatore del centrocampo, dopo il rosso a Schouten diventa padrone della metà campo: il Genoa vince anche grazie al suo guerriero in mediana.

Radovanovic 6 - Da una suo giocata, bellissima, nasce il gol del vantaggio del Genoa. (Dal 75 Cassata S.V)

Sturaro 7 - Praticamente perfetto in mezzo al campo e letale quando si fa vedere davanti. Conquista il rigore nel finale, trasformato poi fa Criscito.

Criscito 7 - Un muro in difesa, freddissimo dal dischetto: segna il gol che chiude la gara e corre a ricevere l'abbraccio dei suoi tifosi.

Pandev 6 - Dura appena 12 minuti la partita del macedone, costretto ad uscire per infortunio. (Dal 13' Pinamonti 6 - Il gol manca da tempo, ma il giovane attaccante del Genoa si rende protagonista con una gara di sacrificio.).

Sanabria 7 - Si inventa un gol pazzesco nel finale del primo tempo. 70 metri palla al piede e diagonale che non lascia scampo a Skorupski. Un giocatore ritrovato.

Nicola 7 - Il suo Genoa regge bene l'urto iniziale del Bologna. Poi, dopo il gol di Soumaoro ed il rosso a Schouten, il Grifone prende in mano la partita e raddoppia con Sanabria. Nella ripresa la squadra difende con ordine e trova un successo esterno che mancava da troppo tempo.