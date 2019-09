Le pagelle del Genoa - Super Kouame. Criscito, prova da vero capitano

© foto di www.imagephotoagency.it

Radu 6 - Poco impegnato ma si fa trovare pronto nelle sortite offensive della Fiorentina, soprattutto su Ribery e Chiesa nel finale di gara.

Romero 6 - Pericoloso dopo pochi minuti con un colpo di testa che si stampa sul palo. Soffre la velocità di Chiesa nel primo tempo ma è comunque attento in fase difensiva dove il Genoa soffre solo nel finale.

Zapata 6,5 - Suo il gol del vantaggio, il primo in maglia rossoblù. Per il resto della gara argina alla grande sia Boateng che Vlahovic che non hanno mai occasioni

Criscito 6,5 - Ottimo lavoro sul gioco aereo, sempre attento in chiusura. Non molla mai fino alla fine e se neanche Sottil riesce a incidere il merito è suo. Prestazione da vero capitano.

Ghiglione 6,5 - Sempre pericoloso sulla destra. I suoi cross mettono spesso in difficoltà la difesa viola e proprio dal suo destro parte l'assist per il gol di Zapata. (Dal 71' Romulo 5,5 - Ingenuo nel concedere il rigore che riapre la partita).

Lerager 6 - Si accende a inizio ripresa prima con un tiro che esce di poco e poi con un cross che mette Kouame davanti alla porta. Tanta sostanza a centrocampo, con il Genoa che riesce ad avere la supremazia per quasi tutta la gara.

Schone 6 - Pericoloso sui calci piazzati, mette ordine e geometria in mezzo al campo.

Radovanovic 6,5 - Nel primo tempo Dragowski gli dice di no in due occasioni, mentre nella ripresa è la traversa a stoppare la sua gioia. Ottima prestazione per il serbo.

Barreca 6 - Si dà da fare in fase di spinta e non va male neanche in copertura. Partita attenta per l'esterno mancino.

Kouame 7 - Spina nel fianco per la difesa della Fiorentina che deve fare gli straordinari per arginare la sua velocità. Splendido il gol del raddoppio con uno stop al bacio con il destro su rinvio lunghissimo di Radu: il tiro che batte Dragowski è la ciliegina. Davvero super la sua serata a Marassi.

Pinamonti 6,5 - Tanta corsa e tanto sacrificio, si vede per la prima volta dalle parti di Dragowski solo al 54' ma la sua partita è comunque molto positiva. (Dall'84' Pandev sv).