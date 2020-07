Le pagelle del Genoa - Talismano Jagiello. Pandev e Criscito, esperienza e qualità

vedi letture

Perin 6,5 - Incolpevole sul bel tiro di Gabbiadini, nella ripresa è sicuro e nel finale evita la beffa con un paio di buoni interventi.

Biraschi 5,5 - In difficoltà contro Jankto, sbaglia diversi appoggi e non riesce a proporsi con continuità.

Romero 6 - Rude quanto basta, tanti falli per intimorire gli avversari. In difesa è un muro, non lascia spazi a Bonazzoli. (Dal 64' Goldaniga 6 - Entra nel momento più difficile della serata e aiuta la difesa a contrastare gli attacchi degli avversari).

Masiello 6 - Torna al centro della difesa e gioca una partita diligente, di esperienza, senza commettere sbavature. (Dall'83' Zapata s.v.).

Criscito 7 - Prestazione da capitano vero. Sblocca dal dischetto, poi chiude tutti gli spazi e tiene botta fino alla fine, conquistando falli importanti.

Iago Falque 5,5 - Sulla trequarti dovrebbe fare la differenza, ma si limita al compitino senza dare quella qualità in più che servirebbe alla sua squadra. (Dall'82' Ankersen s.v.).

Lerager 6,5 - Un gol glielo annullano, ma il secondo è buono e vale tre punti pesantissimi. Il Genoa torna a vincere il derby grazie alla conclusione da fuori dal danese, che gioca una partita di grande sostanza.

Schone 6 - Torna in mezzo al campo a costruire come sa fare bene. Le sue geometrie e la sua intelligenza tattica sono indispensabili nei momenti più complicati.

Jagiello 6,5 - L'uomo della provvidenza: dopo il gol al Lecce (in compartecipazione con Gabriel), mette la firma anche sul derby rubando caparbiamente palla a Bereszynski e servendo l'assist a Lerager. (Dall'80' Barreca s.v.).

Pandev 6 - Nicola lo lascia in campo per tutta la partita, dopo averlo preservato nelle settimane precedenti. Fondamentale in una squadra che è a un passo dal raggiungere l'obiettivo.

Pinamonti 6 - Tanto lavoro sporco, ripiegamenti di oltre 60 metri. Solo per questo, in una partita non eccelsa sul piano tecnico, merita la sufficienza. (Dall'83' Favilli s.v.).

Allenatore: Davide Nicola: 6,5 - Due finali, due vittorie importantissime, che ora avvicinano il Genoa alla salvezza. La squadra è compatta e ha buone individualità, ma soprattutto non ha mai smesso di credere all'obiettivo. Primo derby da allenatore e primo successo, una serata magica.