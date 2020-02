vedi letture

Le pagelle del Gent - Depoitre sprecone. Odjidja, conto aperto con Pau Lopez

Risultato finale: Roma-Gent 1-0

.Kaminski 6,5 - Non ha responsabilità sul vantaggio subitaneo della Roma: Dzeko manda in fuga Carles Pérez con un bel filtrante, lui non può che cercare disperatamente l'uscita, ma l'ex Barcellona è freddo e deposita in buca d'angolo. Si supera su Smalling e Kolarov: è merito anche suo se il Gent può sperare nel ritorno in Belgio.

Lustig 5 - Sorprende che sia l'elemento di maggiore esperienza a mettere in salita sin da subito il match: dosa male il tocco orizzontale indirizzato a Bezus e da il là al contropiede giallorosso, finalizzato alla perfezione da Carles Pérez.

Plastun 6 - Nessuna responsabilità diretta sul gol-vittoria di Pérez: la difesa è scoperta per via di un azzardo fatale di Lustig. Per il resto, mantiene compostezza e ordine, coordinandosi con Ngadeu.

Ngadeu-Ngadjui 6 - Tiene in gioco Carles Pérez, anche se - per il discorso di cui sopra - risulta complicato fargliene una colpa. Mette in mostra un buon senso dell'anticipo, ed è protagonista di qualche ottima chiusura.

Mohammadi 6 - Un primo tempo trascorso dietro le quinte compensato dalla personalità della ripresa: insiste sulla sinistra e mette sotto torchio Spinazzola prima e Santon poi. Gli manca qualcosa nell'ultimo tocco.

Kums 6 - Non gli riesce la chiusura in tackle sull'assist di Dzeko nel primo tempo. Spara forte con il destro a pochi metri da Pau Lopez dopo un ottimo inserimento, ma la difesa della Roma gli sbarra la strada sul più bello. (Dal 90' Marreh s.v.).

Owusu 5,5 - L'avvio è un po' in sordina: fatica ad assorbire l'urto del centrocampo giallorosso, determinato dall'inevitabile disparità di valori. Poi però si affaccia in avanti con un paio di buoni squilli, che non conducono a nulla. Più in ombra nella seconda frazione.

Odjidja 6,5 - È il più intraprendente del terzetto in mediana, anche se spreca forse l'occasione più ghiotta per il Gent nel primo tempo con un destro frettoloso sulla rifinitura di Depoitre. Conto aperto con Pau Lopez dopo l'intervallo, ma il portiere spagnolo abbassa la saracinesca.

Bezus 6,5 - Spesso fastidioso per la linea giallorossa. Pungente nel suo ruolo di raccordo, regala un paio di preziosismi e spaventa Pau Lopez con un radente dal limite dell'area che sibila il legno e va sul fondo. (Dal 74' Chakvetadze 6 - Margine troppo ristretto per incidere).

Depoitre 5 - Per poco Spinazzola non gli serve un assist involontario, ad un metro da Pau Lopez. Dialogo poco proficuo con David e Bezus nei primi quarantacinque, ma si sbatte. Sprecone nella ripresa: calcia debolmente a pochi passi da Pau Lopez, divorandosi il potenziale pareggio.

David 5,5 - Prova a togliere riferimenti alla retroguardia opposta. Intenzioni che, seppur nobili, non sempre corrispondono all'efficacia che gli chiede Thorup: sotto porta è impalpabile.