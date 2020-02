vedi letture

Le pagelle del Gent - Odjidja imprendibile, David il migliore. Plastun in difficoltà

Kaminski 6 - Esente da colpe sul gol, dimostra buona sicurezza sulle palle alte e sui (pochi) tiri in porta della Roma.

Castro-Montes 5,5 - Accompagna la manovra in fase offensiva, senza perdere di vista Kluivert alle sue spalle. Ma in occasione del gol c'è anche il suo errore nel posizionamento a fronteggiare Mkhitaryan.

Plastun 5 - In difficoltà nel primo tempo, quando la Roma attacca con la palla a terra e a gran velocità. Forse anche in sofferenza fisica, nella ripresa lascia il campo quando il Gent decide di andare tutti all'attacco. Dall'81' Niangbo s.v.

Ngadeu-Ngadjui 6 - Importante il suo apporto sulle palle alte, toglie così spesso le castagne dal fuoco. Più impacciato, come il compagno, nel gioco basso.

Mohammadi 6 - Spinge per tutta la partita, senza risparmiarsi mai. Rivedibile in fase difensiva, tutto sommato sulla sua fascia la Roma sfonda poco.

Kums 6 - La sua visione di gioco s'era intravista anche nella sua avventura italiana e stasera ne ha dato un altro assaggio. Bravo nella scelta della giocata, a volte però patisce fisicamente la Roma.

Owusu 5,5 - Male nel primo tempo, in cui soffre la velocità offensiva di una Roma abbastanza in palla. Meglio nella ripresa, ma non impeccabile.

Odjidja 7 - Fisico, esplosiva e tecnico. Un gran bel talento il numero 8 del Gent, che trova sempre il varco per far male alla Roma, sbattendo più volte su Pau Lopez. Imprendibile, a tratti.

Bezus 6,5 - Non dà punti di riferimento, supporta in fase difensiva e non sparisce mai. A referto anche l'assist per la rete di David con una scodellata in area perfetta. Dal 66' Kvilitaia 5,5 - Su un paio di imbeccate sbaglia il controllo determinante. Venticinque minuti senza lasciare troppo il segno.

Depoitre 6 - Si muove bene su tutto il fronte offensivo e combina spesso coi tempi giusti con David e gli altri. Trova poco, però, la via della porta. Dal 66' Chakvetadze 5,5 - Prova a dare nuova verve all'attacco, ma finisce col pestarsi spesso i piedi coi compagni. Da registrare.

David 7 - Una bella sorpresa per il Gent, una brutta sorpresa per la Roma. Si infila tra le maglie giallorosse con una facilità disarmante e infatti trova subito il gol. E poi sfiora la doppietta.