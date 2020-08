Le pagelle del Getafe - Molina, errore che pesa. Maksimovic ci prova

Risultato finale: Inter-Getafe 2-0

Inter-Getafe 2-0 (33' Lukaku, 83' Eriksen)

Soria 6 - Venticinque minuti di totale inoperosità, poi monta l'onda nerazzurra: reattivo sui due tentativi ravvicinati di Lautaro, incolpevole sull'assolo da applausi di Lukaku. Si trascina quasi in porta il pallone sul bis di Eriksen, ma la conclusione del danese era troppo ravvicinata per chiedergli di più.

Olivera 5,5 - Il duello tutto muscoli con D'Ambrosio è avvincente sul piano agonistico, un po' meno su quello tecnico. Non si fa prendere d'infilata, ma fatica parecchio ad appoggiare le iniziative a sinistra di Cucurella. (Dall'88' Portillo s.v.).

Etxeita 5 - Ha grandi colpe sul vantaggio dell'Inter: oltre a tenere in gioco Lukaku, abbocca al movimento del belga, che lo toglie di mezzo con tutta la sua strabordanza fisica. Troppo approssimativo nell'occasione.

Djené 4,5 - La tenuta è complessivamente buona, fino alla frittata nel finale. Va in tilt sul traversone radente di D'Ambrosio e di fatto serve l'assist ad Eriksen. Sul suo errore naufragano in via definitiva le speranze di rimonta del Getafe.

Suárez 5,5 - Il giudizio è grossomodo assimilabile a quello dell'altro esterno: medesimo approccio, anche se qualcosina in più in rifinitura la mette. Tiene come può sulla destra e limita con i suoi mezzi le iniziative di Young.

Cucurella 5,5 - Quota di talento in un organico costellato di picchiatori, con tutta la nobiltà che questa definizione comporta. In un'occasione taglia in due la difesa nerazzurra e apparecchia per Mata, che spreca malamente. Dopo l'intervallo, però, sparisce un po' dai radar.

Tímor 5 - Huevos y corazón. Si può sintetizzare così la sua impostazione in campo: è nella squadra giusta e sa esaltarsi quando il gioco si sporca, ma in transizione emergono tutti i suoi limiti. Propizia la prima occasione per i nerazzurri con un erroraccio in impostazione bassa, poi colpisce al volto l'argentino, evitandosi incomprensibilmente la sanzione.

Arambarri 5,5 - Tampona come può: l'interpretazione tattica non è malvagia, anche se di tanto in tanto qualche errore lo commette anche lui. Non c'è storia quando l'Inter raffina il palleggio. (Dall'88' Hugo Duro s.v.).

Maksimovic 6 - Poco più di cento secondi per spaventare i nerazzurri: serve un prodigio di Handanovic per disinnescare la sua frustata di testa. Quasi a voler dire: occhio, che stasera non sarà una passeggiata di salute. Poi però si sgonfia, ed è il primo ad uscire. (Dal 56' Ángel 5,5 - Una sola iniziativa, piuttosto timida, dopo l'ingresso).

Nyom 6 - Copre verticalmente il campo con brillantezza e ritmo. Sul suo lato si dispiega un'ottima mole di gioco, anche se il bagaglio tecnico è quello che è, e non sempre riesce ad offrire cross interessanti ai compagni. (Dal 69' Jason 5,5 - Poco mordente nei venti minuti finali).

Mata 5,5 - Ha una grande occasione nel primo tempo, ma s'addormenta sul più bello e concede a De Vrij il tempo di immolarsi e ribattere la sua conclusione a botta sicura. In pieno spirito Getafe, dà battaglia ai tre centrali dell'Inter. Poco prima dell'uscita di scena sollecita Handanovic con una bella torsione. (Dal 69' Molina 4,5 - Errore pesante dal dischetto).