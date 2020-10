Le pagelle del 'Gladbach - Bensebaini salvato dal rigore, Hofmann punge, Elvedi non perfetto

Risultato finale: Inter-Borussia Monchengladbach 2-2

Sommer 6,5 - Sceglie bene il tempo delle uscite, ben protetto dai suoi compagni di squadra. Nulla può sui gol dell’Inter, si supera su Darmian con un grande intervento.

Lainer 6 - Perisic è un cliente senza dubbio scomodo e spesso non riesce a frenarlo. Accompagna l’azione sulla destra con più decisione specie nella ripresa.

Ginter 6 - Accorcia la marcatura su Sanchez compiendo delle ottime chiusure sugli attaccanti nerazzurri sbagliando pochissimo.

Elvedi 5,5 - Beffato da Lukaku in occasione del gol del vantaggio nerazzurro, perde l’attaccante belga anche sul pareggio.

Bensebaini 6 - Il retropassaggio errato nel primo tempo avrebbe potuto rivelarsi sanguinosissimo, lascia delle voragini a destra che Darmian sfrutta spesso. Si riscatta però superando Handanovic dal dischetto per l’1-1.

Kramer 6 - Ordinato in mezzo al campo lotta contro i portatori di palla dell’Inter. Decisivo il suo intervento in prossimità della porta sulla conclusione di Eriksen.

Neuhaus 6 - Inizia malissimo perdendo qualche pallone di troppo e servendo in maniera non precisa le punte. Cresce col passare dei minuti migliorando la mira.

Hofmann 6,5 - Sbaglia scelta nel primo tempo quando, invece che tirare in porta, cerca un passaggio a rimorchio per Plea che era in ritardo. Nella ripresa sorprende Vidal e realizza il gol partita per i suoi.

Plea 6 - Svaria su tutti i fronti d’attacco cercando sempre lo scambio con i compagni di squadra, preciso l’assist di testa per il 2-1 di Hofmann (Dal 90’ Stindl sv).

Thuram 6 - Parte fortissimo mettendo in difficoltà D’Ambrosio procurando l’ammonizione del difensore nerazzurro. E’ abile a guadagnarsi il rigore dell’1-1 (Dal 95’ Wolf sv).

Embolo 5,5 - Fa un buon lavoro per la squadra ma nell’ultimo metro non si vede praticamente mai. Chiuso costantemente dai difensore di Conte (Dal 75’ Hermann sv)