Le pagelle del Lecce - Babacar perde il duello con Strakosha. Lapa c'è

© foto di www.imagephotoagency.it

Gabriel 6 - Poche responsabilità su tutti i gol subiti, è attento quando viene chiamato in causa.

Meccariello 6 - Lulic non affonda più di tanto, il terzino si difende con ordine e riesce a limitare i danni. (Dall'86' Rispoli s.v.).

Rossettini 6 - Firma l'assist per Lapadula, sfiorando la sfera sul corner battuto dalla sinistra. In difesa è tra i più positivi nonostante i quattro gol subiti.

Lucioni 5,5 - Qualche difficoltà nella mercatura, lascia un po' troppo spazio a Correa, che punisce inesorabilmente.

Calderoni 5 - Si perde colpevolmente Milinkovic-Savic, che non perdona di testa. In difficoltà quando Lazzari sgroppa sulla fascia e allunga la falcata. Causa anche il rigore trasformato da Immobile.

Majer 6 - Grandissimo lavoro in fase di non possesso, ma anche precisione e qualità in fase di impostazione. (Dal 71' Shakov 5,5 - Non riesce a fare lo stesso lavoro di Majer, la Lazio ne approfitta e segna altre due volte).

Tachtsidis 6 - Prova a dare ordine al centrocampo e funge spesso da schermo protettivo davanti alla difesa.

Petriccione 6 - Grande dinamismo e buona qualità nelle giocate. Suo l'assist per La Mantia nel finale.

Mancosu 6 - Si muove bene tra le linee e crea grossi grattacapi alla difesa di casa. Ha un'occasione colossale nel primo tempo ma spara alto da due passi.

Lapadula 6,5 - Terzo consecutivo per l'ex attaccante del Milan, a cui viene annullato anche un gol nella ripresa. Sembra rinato grazie alle cure di Liverani.

Babacar 5 - Scippa il rigore a Mancosu e lo sbaglia. Strakosha gli aveva negato il gol anche a inizio ripresa. Pomeriggio negativo. (Dal 72' La Mantia 6,5 - Entra e segna dopo pochi minuti. Liverani sa di poter contare su di lui).