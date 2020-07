Le pagelle del Lecce - Barak è ovunque, Saponara perde palloni letali

GENOA-LECCE 2-1 - 7' Sanabria, 60' Mancosu, 81' aut. Gabriel

Gabriel 6 - Se un pallone rimbalza sulla tua schiena e si deposita in rete non puoi avere colpa. Anche la conclusione di Sanabria è potente e difficile da prendere.

Donati 6.5 - Non si abbatte dopo il primo gol e anzi suona la carica. Nella ripresa spinge spesso e volentieri mettendo molti palloni in area.

Lucioni 6 - Balla all'inizio quando Pandev va in slalom e manda in gol Sanabria. Riprende quota col passare del tempo, anche usando le maniere forti.

Paz 6 - Sbaglia poco riuscendo a tenere a bada sia Sanabria che Pinamonti.

Dell'Orco 6 - Rivedibile in occasione del gol del vantaggio genoano, si riscatta nella ripresa partecipando all'azione che vale l'illusorio pareggio.

Barak 6.5 - Sempre pericoloso con i suoi inserimenti in area di rigore. Ci mette spesso la testa spaventando gli avversari. Si fa vedere anche in fase d'appoggio.

Petriccione 6 - Si fa ammonire nel primo tempo e sarà costretto a saltare la prossima partita contro il Brescia. Non si fa condizionare e riprende in mano le chiavi del gioco con buoni suggerimenti per i compagni di squadra. (Dall'83' Falco sv).

Mancosu 6 - Fino a due settimane fa aveva la fama di infallibile dal dischetto. Poi si è spenta la luce: tiro alle stelle, come contro la Lazio. Se contro i biancocelesti era comunque arrivata la vittoria, stavolta il giocatore viene graziato quando nella ripresa trova un gol quantomeno fortuito.

Saponara 5.5 - Perde un pallone sanguinoso che vale il gol del 2-1 del Genoa. Per il resto per quanto tra le linee crei problemi agli avversari non riesce a trovare la giocata illuminante.

Farias 5.5 - Inizia bene mostrando di essere fra i più pimpanti, poi cala quando era l'occasione per sferrare l'attacco decisivo.

Babacar 6 - Regge il peso dell'attacco e la sua fisicità tiene impegnata la retroguardia genoana. Accusa problemi fisici, deve abbandonare anzitempo. (Dal 32' Lapadula 6.5 - Torna a disposizione dopo un mese, le circostanze lo portano a entrare prima del previsto. Incide subito guadagnandosi un calcio di rigore. Dove le gambe non arrivano per la lunga assenza, c'è il cuore).

Allenatore Fabio Liverani 6 - Esce comunque a testa alta. Perché gioca con coraggio, senza paura e meriterebbe di tornare a casa con almeno un punto. La sfortuna, leggasi infortunio di Babacar, il rigore sbagliato da Mancosu e la deviazione sfortunata di Gabriel, è stata troppo grande.