Le pagelle del Lecce - Benzar bocciato, Mancosu e Lapadula non incidono

Lecce-Verona 0-1 (81' Pessina)

Gabriel 6 - Fa buona guardia sui ripetuti tentativi del Verona nel primo tempo, compiendo un intervento provvidenziale su Lazovic. Può poco e niente sul gol di Pessina, che lo trafigge da distanza ravvicinata.

Benzar 5 - Spinge poco sulla fascia destra, sprecando i pochi palloni giocabili che capitano dalle sue parti. Bocciato (Dal 58’ Rispoli 6 - Non è un caso che dopo il suo ingresso in campo il Lecce inizi a spingere con convinzione e determinazione. Tutt’altra cosa rispetto al compagno che sostituisce).

Rossettini 6,5 - Esperienza e tanta tenacia nei contrasti, in Serie A è ormai una certezza e Tutino se ne accorge risultando a tratti escluso dal gioco.

Lucioni 6 - Sfiora subito il vantaggio con una bella incornata, poi amministra la difesa con disciplina e concentrazione.

Dell’Orco 5,5 - Più propositivo rispetto a Benzar sulla corsia di sinistra, mette dentro qualche cross interessante confermando di avere un mancino niente male, ma si accende troppo sporadicamente (Dall'82' Calderoni s.v.).

Shakhov 5,5 - È un po’ indietro fisicamente e fa fatica a trovare il bandolo della matassa in mediana. A inizio ripresa reclama il rigore dopo un bel numero in area, ma il braccio di Kumbulla è attaccato al corpo e il signor Luca fa bene a lasciar giocare (Dal 65’ La Mantia 5,5 - Liverani lo getta nella mischia per rompere l’equilibrio del match, ma la zampata vincente non arriva neanche da lui).

Tachtsidis 5,5 - Il geometra del Lecce non entra nel vivo del gioco e non trova il guizzo capace di illuminare la manovra salentina, annullato completamente dal giovane Henderson nel primo tempo. Un po’ meglio nella ripresa.

Majer 6 - Il migliore del centrocampo giallorosso. C’è ancora da lavorare per esaltare il suo potenziale, ma la sua potenza fisica e i suoi inserimenti possono fare parecchio comodo a Liverani.

Mancosu 5 - Difficilmente il capitano riesce a innescare i propri compagni stasera, non trova la posizione giusta e cerca gloria con un paio di conclusioni che non portano gli effetti sperati.

Falco 5,5 - Confermato al fianco di Lapadula, il numero 10 salentino si smarca sistematicamente ed è una vera spina nel fianco per la difesa gialloblù. Manca però la giocata che estragga il cilindro dal cappello.

Lapadula 5 - Tanta grinta, tanta voglia di fare, ma Silvestri non corre mai grossi pericoli quando l’ex Genoa ha la palla tra i piedi.